Šláger na Anfielde nenadchol, Guardiola aj Klopp sú s remízou spokojní

Liverpool 8. októbra (TASR) – Šláger 8. kola anglickej futbalovej Premier League medzi FC Liverpool a úradujúcim majstrom Manchestrom City sa skončil deľbou bodov po bezgólovej remíze, ktorá v zásade neprekážala ani jednému z trénerov.



V závere zápasu boli bližšie k trojbodovému zisku hosťujúci "Citizens", alžírsky krídelník Riyad Mahrez však nepremenil jedenástku. Na čele tabuľky sa udržal Manchester City, na ktorý sa vďaka víťazstvu 3:0 nad FC Southampton dotiahla londýnska Chelsea. Rovnako 20 bodov, ale najhoršie skóre v rámci vedúcej trojice, má Liverpool.



Prvý polčas nedeľňajšieho ťaháku na Anfielde nenadchol, diváci nevideli ani jednu priamu strelu na bránu. Až v 60. minúte prišla prvá nebezpečnejšia príležitosť, keď sa Mahrez v šestnástke zbavil Robertsona, ale jeho zakončenie minulo ľavú žrď.



Hráči manchesterského tímu sa snažili využívať na útočenie najmä krídelné priestory, ale ani tadiaľ cesta neviedla. Najväčšia príležitosť sa im naskytla v 85. minúte, keď prenikajúceho Saneho zastavil nedovoleným zákrokom Van Dijk, Mahrez však poslal loptu z bieleho bodu nad bránu Allisona.



"Bol som rozhodnutý, kam loptu kopnem. Všetci však robíme chyby, aj iní a väčší hráči ako ja už zahodili penalty. Samozrejme, že ma to mrzí, veľmi som chcel skórovať a pomôcť tímu k víťazstvu," vravel po stretnutí Mahrez.



K jedenástkovému momentu sa vyjadril aj tréner ManCity Pep Guardiola. "Na tréningoch nemáva problém s pokutovými kopmi, ale v zápase je to iné. Na jedenástky je v našom tíme určený Sergio Agüero, ale v tom čase už nebol na ihrisku, preto išiel kopať Riyad. Celkovo si myslím, že sme podali dobrý výkon. Obrana fungovala na výbornú, smerom dopredu nám to trochu škrípalo, ale hrali sme proti veľmi silnému súperovi. Remíza na pôde Liverpoolu je pre nás dobrý výsledok, neinkasovať na Anfielde je výborná vizitka pre celý tím. Vlani sme tu prehrali, teraz remizovali, možno v ďalšej sezóne si odtiaľto odvezieme všetky body," uviedol Guardiola.



Jeho náprotivok Jürgen Klopp sa na duel s lídrom tešil a tiež vyjadril spokojnosť so ziskom bodu. "Vždy sú to napínavé zápasy a veľká výzva ukázať, čo je v nás. Úvod zápasu bol skvelý a mali sme viac z hry, potom sa hra vyrovnala. Remízu akceptujeme. Keby mi niekto pred sezónou povedal, že v ôsmich kolách pri takom ťažkom vyžrebovaní získame 20 bodov, bol by som spokojný," zhodnotil nemecký lodivod doterajší priebeh Premier League.