Slavia aj Baník s trestami od disciplinárnej komisie

Sliezky klub pyká za incident po finále domáceho pohára so Slaviou v Olomouci.

Praha 8. júna (TASR) - Český futbalový klub Slavia Praha bude mať v prvom domácom stretnutí budúcej sezóny najvyššej súťaže uzavrenú severnú tribúnu. Majstra krajiny potrestala discipinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie za rasistické prejavy jeho fanúšikov na adresu gabonského útočníka Guelora Kangu v službách Sparty Praha v poslednom kole nadstavbovej časti.



"Komisia po pražskom derby zmenila podmienku, v ktorej slávisti boli, na nepodmienečný trest na jeden zápas, na ďalšie stretnutie potom budú Pražania v podmienke a to do konca septembra," informuje internetový portál idnes.cz o treste pre zamestnávateľa Slovákov Miroslava Stocha, Martina Kuciaka a Jakuba Hromadu.



Trest dostal aj Baník Ostrava, disciplinárka mu podmienečne uzavrela sektor hostí na jeden vonkajší zápas. Sliezky klub pyká za incident po finále domáceho pohára so Slaviou v Olomouci (0:2), po ktorého konci niekoľko jeho prívržencov napadlo asistenta videorozhodcu Petra Antoníčka.