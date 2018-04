Slavia žiadala tri penalty,Trpišovský: Video chýbalo, je to priorita

Červeno-bieli mali prevahu počas celého duelu, no ani jednu z množstva gólových šancí sa im premeniť nepodarilo.

Praha 30. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha žiadali trikrát penaltu počas nedeľňajšieho bezgólového zápasu českej ligy proti Slovácku. Hlavnému arbitrovi duelu však nebol k dispozícii videorozhodca a ani jednu jedenástku tak v prospech domáceho tímu nenariadil.



"Prenosový voz, ktorý pravidelne prenajímame do zahraničia, je momentálne na Slovensku. Išlo o naplánovanú akciu, ktorá bola zmluvne dohodnutá tri mesiace dopredu. Projekt videorozhodcu je v testovacom režime a vedeli sme, že technika nebude k dispozícii na každý zápas. Stretnutia 28. kola budú pravdepodobne tiež bez videa," povedal podľa portálu idnes.cz David Solnař, tlačový hovorca spoločnosti O2 TV Sport, ktorá dodáva potrebnú techniku.



"Zošívaní" žiadali jedenástku dvakrát v prvom polčase a raz v druhej časti hry. "Ťažko povedať, či by sme vyhrali, keby bola možná pomoc videa. Mohlo by sa stať, že by sme tie penalty nepremenili. Incident zo záveru zápasu bol však vidieť cez celé ihrisko, keď hráč hostí ťahal Tomáša Součeka za dres. Viem, že nie je jednoduché dostať video na každý štadión, no mala by to byť priorita," vyhlásil tréner Slavie Jindřich Trpišovský.



Červeno-bieli mali prevahu počas celého duelu, no ani jednu z množstva gólových šancí sa im premeniť nepodarilo. "Naša prevaha sa stupňovala, loptu sme mali často na našich kopačkách. Ku gólu nám vždy kúsok chýbal," uviedol Trpišovský. Slovenský krídelník Miroslav Stoch odohral v drese domácich celých 90 minút.



Slavia je štyri zápasy pred koncom ligy na 2. mieste s 9-bodovým mankom na vedúcu Viktoriu Plzeň. V nasledujúcom ligovom zápase to budú práve "Viktoriáni", ktorí sa predstavia v Edene. "Bude to asi najväčší zápas jari, určite príde veľa ľudí. My potrebujeme vyhrávať, aby sme sa udržali na druhom mieste. Plzeň určite nebude chcieť prehrať, zápas bude opatrnejší. Uvidíme, či padne rýchly gól, ktorý otvorí zápas," povedal Trpišovský pre oficiálnu klubovú stránku.