Futbalisti do 18 rokov zvíťazili v príprave nad domácim Slovinskom

výsledok:



Slovinsko 18 - Slovensko 18 0:2 (0:0)



Góly: 72. Holub, 86. Slebodník



zostava SR 18: Krajčirík - Kučera (71. Strachan), Pišoja, Holub, Vojtko - Mader - Suľa (62. Slebodník), Kadák (62. Potoma), Gono (81. Dojčinovič), Kmeť (62. Haramia) - Martišiak (62. Čerňanský).

Vyjadrenie po zápase:



Milan Malatinský, tréner SR 18 (zdroj: futbalsfz.sk): "Bol to náš veľmi dobrý výkon počas celého zápasu. Už do prestávky sme mali tri dobré príležitosti, no šance sme premenili až v druhom polčase. Domáci nedali jedenástku, ale naše víťazstvo mohlo byť aj vyššie. Vo štvrtok hráme odvetu a na ten duel sa musíme poriadne pripraviť, pretože to bude ešte ťažší zápas ako ten dnešný."

Radenci 17. apríla (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila v utorňajšom prvom prípravnom zápase v Slovinsku nad domácimi rovesníkmi 2:0. Zverenci trénera Milana Malatinského odohrajú odvetný duel vo štvrtok o 12.00 h.