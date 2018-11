Futbalisti SR 19 absolvujú v novembri prípravný duel v Taliansku

Nominácia SR 19:



brankári: Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Martin Trnovský (Slovan Bratislava)

obrancovia: Samuel Suľa (MŠK Žilina), Marián Pišoja, Martin Petro (obaja AS Trenčín), Alex Holub (MFK Ružomberok), Lukáš Kučera (FK Senica), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Ivan Mesík (Spartak Trnava)

stredopoliari: Matúš Kmeť (MFK Ružomberok), Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava), Denis Potoma (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Mader (MFK Karviná), Jakub Kadák (AS Trenčín), Patrik Myslovič (MŠK Žilina), Erik Bašista (1. FC Norimberg)

útočníci: Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Bobček (MFK Ružomberok)



náhradníci:



brankár: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok)

obrancovia: Jakub Párkáň (AS Trenčín), Šimon Kozák (Southampton FC), Tomáš Filipiak (Udinese Calcio)

stredopoliari: Dávid Machara (AS Trenčín), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Timotej Múdry (MFK Ružomberok), Tomáš Svečula (Inter Bratislava), Patrik Košuda (FK Pohronie), Peter Voško (FK Železiarne Podbrezová)

útočníci: Dominik Martišiak (FK Senica), Jakub Švec (FC Vion Zl. Moravce-Vráble)

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov odohrajú v novembri prípravný zápas v Taliansku.Tréner reprezentácie Albert Rusnák nominoval na duel, ktorý sa uskutoční 19. novembra v meste Recanati (14.30 h.) 18-členný káder. Informoval oficiálny web SFZ.Taliansko 19 - Slovensko 19 (Recanati, 14.30 h.)