Slováci do 21 rokov v novembri proti Saudskej Arábii a Portugalsku

Bratislava 3. novembra (TASR) - V novembri čaká slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov turnaj troch tímov v Portugalsku. Najskôr si "sokolíci" zmerajú sily so Saudskou Arábiou a následne s domácim výberom. V rozhovore pre oficiálny web SFZ viac prezradil tréner SR 21 Adrián Guľa.



"Prijali sme ponuku od Portugalcov na miniturnaj, na ktorom sa zúčastnia tri tímy. Najskôr to bude Saudská Arábia (16. november 2018) a potom domáce Portugalsko (18. november 2018). Veľmi sa na to tešíme, čakajú nás dva špičkové zápasy," povedal Guľa, ktorý do novo sa tvoriaceho tímu vezme hráčov narodených v roku 1998, resp. mladších.



"Bude to partia, ktorá by mala byť základom pre ďalší kvalifikačný cyklus do 21 rokov. Budeme mať k dispozícii chalanov narodených v roku 1998 a mladších. Na turnaji môžeme postupne spoznávať hráčov. V novom reprezentačnom mužstve budú aj hráči, ktorých sme už vyskúšali – Martin Vantruba, Christián Herc, Martin Šulek, Branislav Sluka, Ľubomír Tupta či Róbert Boženík."



"Budeme mať možnosť spoznať aj ďalších futbalistov, ktorí sa buď ukazujú na prvoligových či druholigových trávnikoch, alebo hrajú zahraničné súťaže. Zámer je jasný, spoznať hráčov v kvalitnej medzinárodnej konfrontácii. Herne chceme nastaviť veci, na ktorých budeme dlhodobo pracovať."



Nový tréner Slovenska Pavel Hapal si k sebe vzal realizačný tím, s ktorým úspešne pôsobil pri 21-ke, Guľa tak vytvorí vlastný.



"Chceme si aj vyskúšať spoluprácu s novým realizačným tímom, ktorý sa postupne dotvára. Ten predstavíme, ak všetko pôjde ako má, v stredu na nominačnom brífingu. Niektoré pozície sú ešte otvorené, nakoľko sme rokovali v krátkom časovom období. Samozrejme, na pozícii asistenta zostáva Marián Zimen a videoanalytikom bude Ladislav Kubalík."