Futbalisti SR sa vo Švédsku zlepšili, Tarkovič: Bude na čom stavať

Štokholm 17. októbra (TASR) - Reparát za zlý výkon proti Česku v Lige národov, následne okorenený rezignáciou trénera Jána Kozáka, sa slovenským futbalistom v Štokholme podaril. S kvalitným Švédskom uhrali v príprave remízu 1:1 po výrazne zlepšenom výkone. Hoci domáci štvrťfinalista mohol duel vyhrať, to isté platí aj o tíme povereného trénera Štefana Tarkoviča.



V prekrásnej Friends Arene videlo necelých 10.000 divákov zaujímavý zápas. Prvý polčas bol v réžii hostí a zaujali šance Mareka Hamšíka, tyčka Alberta Rusnáka či zle realizovaný nájazd Róberta Maka. Takmer celé druhé dejstvo zasa tvrdili muziku hráči kouča Janneho Anderssona. Záver zápasu ale patril Slovákom a exportným vyrovnávajúcim gólom zareagoval na otvárací zásah Johna Guidettiho Albert Rusnák. V závere dokonca mohol otočiť vývoj Milan Škriniar, jeho hlavičku ale skvele zlikvidoval domáci brankár.



"Čo dodať. Videli sme podľa mňa veľmi dobrý zápas z oboch strán. Myslím si, že v prvom polčase sme boli jednoznačne lepším mužstvom. Bolo nás plné ihrisko a veľmi dobre sme kombinovali. Dokázali sme eliminovať pressing súpera umnou kombináciou na hranici rizika. Boli sme schopní dostávať sa im za chrbát. Možno jediným negatívom prvého polčasu je to, že sa nepodarilo streliť gól. Ten by nám asi v ďalšom priebehu pomohol. Druhý polčas už bol vyrovnanejší. Súper sa dostal do zápasu gólovou situáciou po našej ani nie chybe, ale nešťastnej náhode, keď sa lopta odrazila od Erika Saba a súper to dokázal využiť. Potom si súper vytvoril pár gólových situácií, ktoré sme ustáli a nakoniec ma teší, že ten zápas sme zvládli a v druhej polovici druhého polčasu sme mali možnosť viackrát sa presadiť. Albert Rusnák dal krásny gól a na konci mal Milan Škriniar čistú gólovú šancu, ktorá mohla skončiť gólom. Mňa len mrzí, že nám momentálne chýba to futbalové šťastie," zhodnotil duel na pozápasovej tlačovej konferencii 45-ročný dočasný kouč Tarkovič.



Podľa jeho slov sa hráči chceli rehabilitovať a - ako pred duelom avizoval kapitán Martin Škrtel - vylepšiť atmosféru v národnom tíme. "Hráči chceli ukázať, že sú charakterné mužstvo, a keď nám ten zápas proti Česku nevyšiel, tak sa potrebovali aj sami pred sebou, ale hlavne pred slovenskými fanúšikmi ukázať v čo najlepšom svetle. Dali do toho všetko a prvý polčas vyšiel nadštandardne. Som rád, že odkaz domov je pozitívny," uviedol kouč SR, ktorý zrejme jeho jediný súboj v tejto pozícii prežíval netradične: "Pomohli mi hráči svojím výkonom. Keď sa zápas vyvíja takýmto spôsobom, tá zodpovednosť nie je až taká veľká, lebo pocit z kvalitného výkonu je dobrý a v prípravnom zápase nemusíte až tak vstupovať do priebehu, keďže sú tam plánované striedania. Z tohto pohľadu bol koučing jednoduchší, ale platí to, čo už som povedal, viesť reprezentáciu je obrovská zodpovednosť a to človek pochopí, až keď na tej lavičke sedí a tú ťarchu tých rozhodnutí nesie."



Pred zápasom sa pozornosť sústredila najmä na reakciu hráčov zaskočených odchodom Kozáka. Už v novembri ich v závere LN s najväčšou pravdepodobnosťou povedie nový kouč a súčasný realizačný tím za sebou podľa Tarkoviča nechal za sebou kus kvalitnej roboty. "Po zápase, aj počas zápasu, som mal v hlave zásadnú vec, že tento výkon hráči venovali Jánovi Kozákovi, ktorý tu bol päť a pol roka. Odišiel tesne pred týmto zápasom a je viac ako jasné, že za dva dni som ja nemohol pripraviť družstvo, aby hralo takým spôsobom. To je normálna vec, išlo o prístup hráčov a dlhoročnú robotu, ktorú máme za sebou. Myslím si, že za sebou zanechávame konsolidované mužstvo, ktoré je vekovo vyvážené, kde aj mladí hráči už majú medzinárodné skúsenosti a je pozitívne, že sa presadzujú aj v zahraničných ligách. Ktokoľvek príde k tomuto družstvu, má na čom stavať. To bol náš hlavný cieľ, nerobiť výber perspektívne do budúcna len na danú chvíľu na daný zápas," uzavrel Tarkovič.