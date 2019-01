Slovan odohral prvý duel na novom štadióne. S Olomoucom prehral o gól

Klub zdôraznil, že išlo o testovací zápas, nie o oficiálne otvorenie nového štadióna. To sa uskutoční na zápase 21. kola najvyššej slovenskej súťaže proti FC Spartak Trnava 3. marca.

Bratislava 16. januára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neoficiálne pokrstili trávnik nového štadióna na Tehelnom poli. V stredajšom prípravnom stretnutí prehrali s účastníkom najvyššej českej súťaže SK Sigma Olomouc 2:3.



Duel sledovalo 2183 divákov, pre ktorých klub sprístupnil sektory A na spodnom poschodí hlavnej tribúny. Góly domácich strelili Moha a Jurij Medveděv, v otváracej jedenástke figuroval slovenský brankár Michal Šulla. "Užili sme si to, je to naozaj krásny štadión. Bol som párkrát na starom štadióne, myslím si, že aj zahraniční hráči si zmapovali históriu. Tešili sme sa na tento okamih, bolo otázne, či sa tu bude hrať, dozvedeli sme sa to v pondelok. Škoda výsledku, ale je to prvý prípravný zápas, pokračujeme ďalej. Myslím si, že aj tréner to dobre rozdelil, že doprial príležitosť všetkým," povedal Šulla.



V úvodnom dejstve (1:0) operovali na ihrisku stabilní členovia zostavy z jesennej časti Fortuna ligy, po ktorej sa Slovan usadil na čele fortunaligovej tabuľky. "Som nespokojný s výsledkom, chceli sme otvoriť štadión úspešne. V prvom polčase sme poslali kvalitu, s ktorou sme hrali na jeseň, strelili sme pekný gól. Po prestávke dostali priestor futbalisti na skúške, mladíci a hráči, ktorí naskakovali menej. Ukázalo sa to, nezachytili sme úvod po zmene strán, inkasovali sme dva góly. Podarilo sa nám vyrovnať a chceli sme ísť za víťazstvom, neustrážili sme však jednu kontru. Výsledok mrzí, ale poňali sme to aj ako veľmi kvalitnú tréningovú jednotku. Chystáme sa na jarnú časť, ale už aj na leto, potrebujeme pracovať tvrdo a v dostatočnej intenzite," pokračoval tréner Martin Ševela.



Jeden z mnohých legionárov v kádri "belasých", no s bohatými fortunaligovými skúsenosťami, je chorvátsky stredopoliar Marin Ljubičič. "Pripravujeme sa zatiaľ dva týždne, nevyhrali sme, musíme dať hlavy hore. Hoci to nebol ligový zápas, tešili sme sa, že budeme hrať na peknom štadióne. Pre Bratislavu i celý slovenský futbal je to dobré. Tu to bude žiť futbalom 24 hodín denne," povedal Ljubičič o novom stánku. Ten bude využívať aj slovenská reprezentácia a bude niesť označenie Národný štadión.



Klub zdôraznil, že išlo o testovací zápas, nie o oficiálne otvorenie nového štadióna. To sa uskutoční na súboji 21. kola najvyššej slovenskej súťaže proti FC Spartak Trnava 3. marca. "Myslím si, že pre nás bolo hlavné otestovať štadión a všetky záležitosti infraštruktúry pred zápasom s Trnavou. Na základe týchto faktov sme došli k určitým chybám, ktoré ešte nie sú doladené. Máme dostatok času, aby sme doladili tieto veci, takže zápas hodnotím pozitívne," dodal viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.