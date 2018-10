Slovan vyvodí dôsledky voči Šullovi za porušenie životosprávy

Brankár patril do skupiny hráčov, ktorá porušila štatút reprezentanta po sobotňajšej prehre s Českom 1:2 v B-divízii Ligy národov.

Bratislava 18. októbra (TASR) - ŠK Slovan Bratislava vyvodí dôsledky voči Michalovi Šullovi za porušenie životosprávy počas uplynulého zrazu slovenskej futbalovej reprezentácie. Brankár patril do skupiny hráčov, ktorá porušila štatút reprezentanta po sobotňajšej prehre s Českom 1:2 v B-divízii Ligy národov.



"ŠK Slovan Bratislava s nevôľou a sklamaním prijal informáciu o tom, že brankár Michal Šulla v čase prebiehajúceho zrazu slovenskej reprezentácie závažne porušil životosprávu. Klub voči Michalovi Šullovi vyvodí dôsledky, jeho prešľap bude interne disciplinárne riešený a neminie ho ani finančná sankcia," uviedol Slovan na svojej oficiálnej stránke.



"Takéto správanie je v podaní hráča neakceptovateľné, a to bez ohľadu na to, či sa previnil počas klubového, alebo reprezentačného programu. Hráči si musia uvedomiť, že aj mimo futbalového trávnika reprezentujú značku ŠK Slovan. Michal Šulla bude za porušenie životosprávy potrestaný v zmysle nášho disciplinárneho poriadku. Rozhodnutie o tom, či sa naďalej bude pripravovať s prvým tímom, alebo bude dočasne preradený do rezervy, je v rukách hlavného trénera. Vyradenie hráča z kádra či pohyby hráčov z juniorky, resp. z dorastu do prvého mužstva sú plne v kompetencii Martina Ševelu," povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.