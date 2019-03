Solskjaer chce z Rashforda vytvoriť dominantného hráča

Dvadsaťjedenročný ofenzívny univerzál pod jeho taktovkou nastúpil do šestnástich zo sedemnástich zápasov a strelil 7 gólov.

Manchester 8. marca (TASR) - Dočasný tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer od svojho menovania do funkcie nabáda Marcusa Rashforda k väčšej dôraznosti pri gólových príležitostiach. Dvadsaťjedenročný ofenzívny univerzál pod jeho taktovkou nastúpil do šestnástich zo sedemnástich zápasov a dosiahol 7 gólov.



Nórsky kouč dáva anglickému mladíkovi za vzor Cristiana Ronalda, ktorý naštartoval svoju kariéru práve v drese "červených diablov". "Marcusove góly sú svetové, jeho kopacia technika je senzačná. Na Cristianovom príklade mu ukazujem, ako sa neustále zlepšovať v zakončení, a to najmä v pokutovom území," uviedol Solskjaer.



Z Rashforda však do budúcna chce vytvoriť dominantného hráča, ktorého by najradšej celú kariéru videl nastupovať v drese United. "Množstvo legiend a skvelých hráčov Manchestru tu strávilo prevažnú časť kariéry. Dufám, že Markus bude jeden z nich," dodal.



Hráči Manchestru v stredajšom odvetnom zápase Ligy majstrov aj zásluhou výkonu Rashforda, ktorý v nadstavenom čase premenil pokutový kop, zvíťazili v Paríži 3:1. Skvele zvládnutý osemfinálový obrat môže Solskjaerovi zabezpečiť riadny kontrakt. Po vzájomnej dohode ukončil svoju zmluvu v nórskom klubu Molde, kam sa mal vrátiť v júni tohto roka. "Čo sa týka novej zmluvy, sú to špekulácie médií. Zmluvu v Molde som zrušil z dôvodu jej nekontability s mojou aktuálnou zmluvou v Manchestri, ktorá vyprší na konci aktuálnej sezóny," okomentoval svoju budúcnosť v klube.



"Červení diabli" sa najbližšie predstavia vo víkendovom zápase 30. kola anglickej Premier League na pôde Arsenalu Londýn. V tabuľke sa momentálne nachádzajú na 4. mieste, jeden bod práve pred "kanoniermi".