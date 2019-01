Solskjaer mi vrátil úsmev na tvár, tvrdí Pogba

Dvadsaťšesťročný stredopoliar upadol do nemilosti bývalého kouča Joseho Mourinha, ktorý ho dokonca neváhal posadiť na lavičku náhradníkov a zbavil ho pozície zástupcu kapitána mužstva.

Londýn 15. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba vyhlásil, že nový tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer mu vrátil úsmev na tvár.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar upadol do nemilosti bývalého kouča "červených diablov" Joseho Mourinha, ktorý ho dokonca neváhal posadiť na lavičku náhradníkov a zbavil ho pozície zástupcu kapitána mužstva. Hráč, ktorý prišiel na Old Trafford v roku 2016 za 89 miliónov libier, to znášal ťažko, po príchode Solskjaera sa však situácia otočila o 180 stupňov. Pogba sa zhostil úlohy lídra tímu, na ktorého výkonoch stojí jeho hra.



"Z futbalu mám po čase opäť radosť, teraz sa stále usmievam," vyhlásil Pogba po nedeľňajšom víťazstve 1:0 nad Tottenhamom Hotspur. United pod taktovkou Solskjaera vyhrali šesť zápasov po sebe, z toho päť ligových. "Odvádza naozaj skvelú prácu. Ako bývalý hráč United dokonale pozná mentalitu tohto klubu. Prišiel, aby mu pomohol a zatiaľ mu to ide veľmi dobre," uviedol Pogba podľa agentúry AFP.