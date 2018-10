Tréner Anglicka sa vraj dohodol na predĺžení zmluvy do MS 2022

Nominácia Anglicka na zápasy s Chorvátskom a Španielskom:



Brankári: Marcus Bettinelli (FC Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (FC Southampton), Jordan Pickford (FC Everton)

Obrancovia: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (obaja FC Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose, Kieran Trippier (obaja Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones, Kyle Walker (obaja Manchester City), James Tarkowski (FC Burnley)

Stredopoliari: Ross Barkley (Chelsea Londýn), Nathaniel Chalobah (FC Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (FC Liverpool), Mason Mount (Derby County), Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Útočníci: Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford, (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal Londýn)

Londýn 4. októbra (TASR) - Tréner Gareth Southgate bude pokračovať pri kormidle anglickej futbalovej reprezentácie až do MS 2022 v Katare. Pôvodne mal viesť "Albion" do ME 2020, spoluprácu s Anglickou futbalovou asociáciou (FA) však predĺžil o ďalšie dva roky.citovala agentúra DPA 48-ročného trénera.Southgate dokázal na tohtoročnom svetovom šampionáte v Rusku priviesť národné mužstvo až do semifinále. Podľa Sky Sports mu nový kontrakt garantuje zvýšenie platu až o 50 percent.Angličanov čaká v rámci Ligy národov 12. októbra duel s Chorvátskom v Rijeke bez prítomnosti divákov, o tri dni neskôr sa predstavia v Seville proti Španielom. V nominácii sú premiérovo útočníci James Maddison z Leicesteru City a Jadon Sancho z Borussie Dortmund.