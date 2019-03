Futbal SP: Senica zvíťazila nad Nitrou

Góly: 12. Káčer, 35. a 79. Mihalík (prvý z 11 m), 87. Balaj – 59. L. Opiela. ŽK: Kaša, Vallo – Hlavatovič. Rozhodovali: Prešinský – Tomčík, Roszbeck, 1144 divákov.



Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Chalanov som pred týmto zápasom nemusel špeciálne motivovať. Všetci chceli postúpiť a ísť naďalej za triumfom v Slovenskom pohári. Dôležité je, že sme sa koncentrovali na spôsob, ako to dosiahnuť. Potešil ma najmä výkon v prvom polčase, kde sme zlepšili celkový herný prejav, za ktorý sme boli v prvých jarných kolách kritizovaní. Urobili sme krok vpred. Po polčase sme za stavu 2:1 trochu panikárili. Náskok 2:0 je vždy trochu zradný, zažili sme si to aj v lige. Nebol to ani dnes náš dobrý úsek v zápase, našťastie, správne sme zareagovali a napokon poistili postupový výsledok. Verím, že dnešná skúsenosť nám pomôže aj do ďalších stretnutí. Sme radi za postup, čaká nás ďalší dvojzápas v pohári, kde, verím, že už budeme môcť počítať aj so zranenými hráčmi. Dovtedy sa však musíme sústrediť na ligu."



Jozef Dojčan, tréner Skalice: "Vedeli sme, do čoho ideme. Žilina je na svojej umelej tráve výborná, hrá s mladými chlapcami behavý futbal a má veľmi slušné mužstvo. Prvý polčas bol na nás cítiť rešpekt, neboli sme v zápase, ale v defenzíve sme hrali slušne a góly sme dostali po úplne zbytočných chybách, inak si súper veľa šancí nevytvoril. V druhom polčase sme podstatnú časť boli lepší my, škoda momentu za stavu 2:1 pre domácich, keď sme mali vyloženú šancu, ale nepremenili sme ju. Výsledok je pre nás veľmi krutý."



Ricardo Chéu, tréner FK Senica: "Dnes sme odohrali skvelý zápas. Som šťastný, pretože sme vytvorené šance dokázali premeniť. V predošlom zápase to bol náš problém. Dnes sme odohrali skvelý prvý polčas, následne sme zápas kontrolovali. Nitra sa následne vytiahla trochu vyššie, my sme museli brániť hlbšie. V prechodovej fáze sme veľmi silní, ak získame loptu, dokážeme sa dostať do dobrých príležitostí. Dnes sme si zaslúžili vyhrať. Bojovali sme tvrdo pre podobný výsledok. Toto víťazstvo pre nás prišlo trochu neskoro, zaslúžili sme si zvíťaziť už v predošlých zápasoch. Chceme dostať fanúšikov bližšie k tomuto klubu, v máji budeme spoločne bojovať o zotrvanie v lige. Chceme, aby boli fanúšikovia pyšní na našu prácu."



Ivan Galád, tréner FC Nitra: "Som v Nitre 2,5 roka, pravdepodobne to bol náš najhorší výkon. Súperovi gratulujem k postupu, ktorý je zaslúžený. Nám zápas nevyšiel."

Žilina 12. marca (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v utorkovom štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu nad MFK Skalica 4:1.Senica zvíťazila nad FC Nitra 5:1. Štyrmi gólmi v prvom polčase sa blysol venezuelský útočník Eric Ramirez.Prvý zápas štvrťfinálovej ponuky Slovnaft Cup-u patril od úvodu favorizovaným domácim, ktorí diktovali tempo hry. Obranný val súpera prekonal po prvý raz dobrým centrom v 5. minúte Majdan, ale hlavičkujúci Káčer neprekonal Milošoviča, ktorého na bránkovej čiare zastúpil Milota a ani dorážka ďalšieho Žilinčana nebola úspešná. V 12. minúte to však už domácim vyšlo, center Mysloviča sklepol Mihalík pred kapitána Káčera, ktorý zblízka poľahky otvoril skóre. Skaličania hrali zatiahnuto, loptu odoberali domácim iba sporadicky a Volešák v žilinskej bráne veľa práce nemal. Až v 16. minúte ho slabým zakončením zamestnal po priamom kope hlavičkou Blažek. V 22. minúte zakončil Myslovič hlavou tesne nad Milošovičovu bránu, no o šesť minút boli hostia blízko vyrovnaniu. Šance Blažeka a Frimmela však Volešák zneškodnil. V 35. minúte ale Pospíšil na opačnej strane fauloval v šestnástke Valla a nariadenú jedenástku bezpečne premenil Mihalík. Na rozdiel triedy mohol onedlho zvýšiť aj Sluka, ale Milošovičove ruky boli proti a nič vážne sa už v prvom dejstve neudialo.Žilinský tlak a skalické slabé napádanie pokračovali aj v úvode druhého polčasu. Domácim sa však nepodarilo zvýšiť náskok a hostia sa postupne osmelili. Kovaľ bol v 54. minúte síce po peknej kombinácii hostí v dobrej pozícii pred Volešákom, ale jeho zakončenie nenarobilo domcemu brankárovi problémy. O päť minút však vybojovali hostia priamy kop pár metrov za šestnástkou, k lopte sa postavil Opiela a poslal ju ponad múr do ľavého horného rohu žilinskej brány. Skaličania sa osmelili smerom dopredu, hra sa vyrovnala a v 72. minúte sa striedajúci Matič dostal na hranici šestnástky k odrazenej lopte, ktorá šla iba tesne nad domácu bránu. Domáci kontrovali nepodarenými pokusmi Sluku a Mysloviča, ale v 79. min. ukázali lepšie zakončenie. Najskôr Majdanov center hlavičkoval striedajúci Balaj, ale Milošovič bol pozorný, no o chvíľu sa k lopte dostal Mihalík a z dvadsiatich metrov prudko k pravej žrdi nedal skalickému brankárovi šancu. O víťazovi už nebolo pochýb a Žilinčania svoj postup do semifinále podčiarkli ešte jedným gólom. Mihalík v 87. minúte z ľavej strany odcentroval pred bránu, kde loptu poslal do skalickej brány Balaj a stanovil konečný výsledok.V prvom polčase videli diváci päť gólov, z toho štyri do siete hostí. Úvodný zásah padol v 14. minúte, keď Ramirez potiahol loptu a presnou strelou k ľavej žrdi otvoril skóre. O päť minút hostia vyrovnali - Kóňovu strelu posunul hlavou do siete Gatarič. V 31. minúte nepremenil veľkú šancu Castaneda, ale domáci nemuseli ľutovať. Už v 35. minúte prenikol cez obranu Nitry Tešija a Ramirez pridal druhý gól v zápase. V 42. minúte odcentroval Castaneda a Ramirez skompletizoval hetrik. Svoj koncert zavŕšil o tri minúty neskôr, keď využil hrubú chybu defenzívy hostí a zoči-voči Pindrochovi nezaváhal - 4:1.V druhom polčase sa zápas už iba dohrával. Domáci, vedomí si svojho náskoku, sa stiahli a hrali na protiútoky. Z tých mohli viackrát zveľadiť skóre, ale Castaneda dvakrát nevyužil príležitosť. Nitra sa snažila aspoň skorigovať, ale v útočnej fáze bola jalová. V nadstavenom čase predsa vyšiel Seničanom brejk, keď Ramirez išiel sám na brankára, ten jeho strelu vyrazil k Petshimu, ktorý dorazil do prázdnej bránky.