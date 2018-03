O semifinále Slovnaft Cupu si zahrajú i 2 druholigisti a treťoligista

Štvrťfinále SP - Slovnaft Cupu 2017/18:



utorok 13. marca:



16.00 hod. FK Poprad - MFK Ružomberok (Glova, Ádám, Jánošík)

17.00 Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda (Horváth, Benko, Bobko)



streda 14. marca:



14.30 FK Iskra Borčice - MŠK Žilina (Ochotnický, Poláček, Štrbo)

18.00 Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Ziemba, E. Weiss, Špivák)

Bratislava 13. marca (TASR) - V utorok a v stredu sa 49. ročník futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018 dočká štyroch konfrontácií štvrťfinálovej fázy. O semifinále zvedú v utorok boj druholigový Poprad, ktorý v domácom NTC privíta MFK Ružomberok, Líder Fortuna ligy Spartak Trnava hostí Dunajskú Stredu. V stredu potom treťoligové Borčice doma privítajú MŠK Žilinu a obhajca pohárovej trofeje Slovan Bratislava na Pasienkoch nastúpi proti druholigovému Liptovskému Mikulášu.Druhá liga má za sebou na jar jediný zápas, všetky ďalšie duely odložili pre zlé klimatické podmienky. Popradu patrí v druholigovej tabuľke 5. miesto. Ružomberok v sobotu prehral v Dunajskej Strede v 1. kole nadstavbovej časti FL 0:3. "Nevyužili sme viacero ponúknutých šancí a neboli sme efektívni. Prioritou pre nás však je utorňajšie štvrťfinále proti Popradu," povedal tréner "Ruže" Norbert Hrnčár. Trnavský líder FL by proti DAC, ktorý na neho v lige z druhej pozície stráca už 11 bodov, rád uspel, keďže finále SP sa bude hrať 1. mája práve v Trnave.Majstrovská Žilina sa na stredajší duel v Borčiciach naladila prestížnou domácou ligovou výhrou nad Slovanom Bratislava 2:0. V ďalšom kole FL nastúpi v Trnave: "Teraz sa však sústredíme na Borčice, kde máme takisto veľkú túžbu ísť ďalej. Až potom prepneme na duel v Trnave, kde pôjdeme s pokorou," povedal pre klubový web tréner "šošonov" Adrián Guľa. Borčice, ktoré sú lídrom 3. ligy Západ zdolali "béčko" trnavského Spartaka tiež 2:0 na "vypožičanej" umelej tráve v Považskej Bystrici. "Belasí" budú proti Liptákom jasným favoritom, a keďže vo FL sa im titul vzdialil, v SP potrebujú uspieť a obhájiť trofej.Štvrťfinále SC sa hrá na jeden zápas. V prípade nerozhodného výsledku po riadnej hracej dobe sa nepredlžuje, ale hneď nasledujú strely zo značky pokutového kopu.Žreb semifinále Slovenského pohára bude 15. marca v priestoroch Siene slávy slovenského futbalu v Bratislave. Semifinále sa už hrá dvojkolovo (na dva zápasy). Prvé semifinále by sa mali hrať v 3. apríla, odvety potom 17. apríla. Víťaz Slovnaft Cupu si zabezpečí postup do Európskej ligy UEFA 2018/2019 a tiež bude hrať o československý Superpohár, ktorého dejisko bude tento rok na Slovensku.