Sekretár SFZ Kliment považuje vyjadrenie El Maestra za neobjektívne

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) zareagoval na vyjadrenie trénera Spartaka Trnava Nestora El Maestra po vypadnutí jeho tímu zo semifinále Slovnaft Cupu 2017/18. Spartak v dvojzápase nestačil na Slovan Bratislava, ktorému po dvoch remízach 1:1 podľahol v stredu v jedenástkovom rozstrele 3:4.



"Gratulujem Slovanu k postupu do finále. Tento pohár je malý, nudný a nezaujímavý, ale nechcem povedať, že sme dnes nechceli vyhrať a zabojovať oň vo finále. Trošku sme sklamaní. V tomto ročníku sa v slovenskom futbale udiali veľké zmeny. Teší ma, že veľký a silný Slovan sa sústredí na tento malý a nedôležitý pohár. Pred nami sú väčšie ciele, každý ďalší zápas vnímame ako finále, hoci do toho pohárového sa nám nepodarilo dostať," povedal El Maestro po stredajšom stretnutí v mixzóne Štadióna Antona Malatinského.



Na jeho slová reagoval generálny sekretár Slovenského SFZ Jozef Kliment. Jeho vyhlásenie na webe SFZ je zároveň aj oficiálne stanovisko zväzu: "Toto tvrdenie je podľa nášho názoru neobjektívne. Slovenský futbalový zväz sa za posledné roky snaží túto súťaž zatraktívniť a Slovnaft Cupu dávame v posledných rokoch veľký význam. Máme pozitívne reakcie nielen z klubov, ale aj od slovenskej verejnosti najmä na to, že sme súťaž rozšírili a umožnili sme klubom z nižších súťaží zapojiť sa do nej. Tento krok priniesol to, o čo SFZ išlo – priblížili sme Slovnaft Cup ešte bližšie ľuďom a hlavne sme amatérsky futbal dali dokopy s veľkými klubmi. Fanúšikovia futbalu tak môžu vidieť hrať veľký klub aj v takých mestách, kde ho predtým nevideli. Práve preto si nemyslíme, že je Slovnaft Cup formátom malá a neatraktívna súťaž. Samotná atraktívnosť závisí určite od klubu, ktorý súťaž hrá, pretože ten môže prilákať ďalších ľudí svojou hrou. Snažíme sa spolu s Úniou ligových klubov robiť veci tak, aby sme pritiahli divákov na tribúny, zlepšujeme infraštruktúru, aby mali fanúšikovia na štadiónoch kultúrnejšie prostredie a myslíme si, že sme na dobrej ceste. Sme na jednej lodi a mali by sme rešpektovať prácu jeden druhého, a nie ju znehodnocovať."