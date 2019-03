SLOVNAFT CUP: Vo štvrťfinále v akcii dvaja druholigisti i treťoligista

Program štvrťfinále SP - Slovnaft Cupu 2018/19:

utorok 12. marca:



17.00 MŠK Žilina– MFK Skalica

19.00 FK Senica – FC Nitra



streda 13. marca:



15.00 FC Košice – Spartak Trnava

17.00 MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad

Bratislava 12. marca (TASR)) – Utorok a streda bude patriť štvrťfinále 50. ročníka futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2018/19. Medzi osem najlepších sa prebojoval treťoligista FC Košice, dvaja druholigisti MFK Skalica a FK Poprad a piati zástupcovia Fortuna ligy – MŠK Žilina, FC Nitra, FK Senica, FC Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce.Program štvrťfinále je rozdelený do dvoch dní. V utorok si zmerajú sily Žilinčania so Skaličanmi a Seničania s Nitranmi. V stredu zabojujú o postup do semifinále Košice s Trnavou a Michalovce s Popradom. „Štvrťfinálové duely sa hrajú na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku bude nasledovať hneď penaltový rozstrel. Všetky stretnutia prinesie naživo Futbalnet TV," citoval oficiálny web SFZ vedúceho oddelenia riadenia súťaží Miroslava Richtárika.Žilinčania sa na pohárový súboj naladili triumfom nad Podbrezovou (2:0) v poslednom kole základnej časti. „Šošoni“ sú v štvrťfinálovom stretnutí favorit.povedal útočník MŠK Róbert Boženík, ktorý je s dvanástimi gólmi najlepší zakončovateľ Žiliny. Skalica sa po remíze v Lipanoch (0:0), ktorou odštartovala súťažnú jar, už sústreďuje na pohárový súboj. Rada by zopakovala úspech z edície 2016/17, v ktorej sa prebojovala až do finále. V ňom podľahla Slovanu Bratislava (0:3).povedal skalický Filip Blažek.Senica a aj Nitra budú hrať v nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa. Obaja tak chcú na úspech dosiahnuť v pohári. Vo vzájomných tohtosezónnych zápasoch majú mierne navrch hráči spod Zobora, ktorí so Seničanmi raz remizovali 1:1 a raz sa tešili z triumfu 1:0. Nitranov bude na Záhorí hnať za výhrou aj myšlienka na to, že finále aktuálneho ročníka Slovnaft Cupu sa bude hrať na ich štadióne.uviedol útočník Nitry Tomáš Vestenický. Jedným z mála slovenských futbalistov v drese Senice je Jakub Krč.skonštatoval Krč.Košický klub sa snaží pre futbal v meste získať pozície, ktoré mu v minulosti patrili. Košičania v aktuálnej sezóne hrajú v III. lige Východ, ktorú vedú o päť bodov pred Vranovom nad Topľou a túžia po postupe do vyššej súťaže. Novovzniknutý klub sníva aj po postupe do semifinále pohára. Predchodca FC Košice VSS Košice sa v pohári tešil z dvoch triumfov a to v sezónach 2008/09 a 2013/14.povedal tréner Košičanov Miroslav Sovič. U majstra sa počas zimy zmenilo v šatni množstvo hráčov, ale napriek tomu začiatok jari mali výborný a do posledného kola boli v hre o nadstavbovú časť o titul. V sobotu však nestačili na Sereď (1:3), a tak si v nadstavbovej časti zahrajú v skupine o udržanie sa vo Fortuna lige.uviedol kapitán Trnavy Erik Grendel.Michalovce postúpili do nadstavbovej časti o titul a ambície majú aj v pohári.uviedol hráč Zemplína Peter Kolesár. Popradčania si v tejto sezóne Slovnaft Cupu chcú zopakovať výsledok z ročníka 2016/17, keď boli v semifinále. Pred dvoma rokmi si vo štvrťfinále poradili s Dunajskou Stredou, ktorú zdolali gólom Stanislava Šestáka.vyjadril sa Stanislav Šesták.