Špaleka vyhlásili hráčom nedeľňajšieho duelu, Brescia na čele Serie B

Brescia 5. februára (TASR) - Slovenský futbalista Nikolas Špalek výrazne prispel k nedeľňajšiemu víťazstvu Brescie nad Pescarou 5:1. Jeho tím sa vďaka zisku troch bodov dostal na čelo tabuľky druhej najvyššej talianskej súťaže.



Dvadsaťjedenročný slovenský mládežnícky reprezentant hýril počas duelu aktivitou a vybojoval dva pokutové kopy. "Sme nesmierne šťastní, že sa nám podarilo tento zápas takto zvládnuť. Nečakali sme, že by sme dali až päť gólov, ale každý zápas má svoj vývoj. Ujali sme sa gólom z penalty a potom sme skóre zvyšovali. Šance však mali aj domáci, no našťastie sa im toľko nedarilo v koncovke ako nám," povedal Špalek pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.



Hoci on samotný sa do streleckej listiny nezapísal, výkonom zaujal. Periodikum La Gazetta ho dokonca vyhlásilo za najlepšieho hráča nedeľňajšieho stretnutia. "Výsledky tímu sú najdôležitejšie. Iste, rád by som bol, keby som dal nejaký gól, ale prvoradé je udržať sa na víťaznej vlne. Chceme do Brescie priniesť Seriu A a tomu podriadime všetko," dodal Špalek.