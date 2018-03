Španieli deklasovali Argentínu, Sampaoli: To sa nám na MS nemôže stať

Španielski futbalisti vyhrali 6:1, keď sa na štadióne Atletica Madrid zaskvel hetrikom hráč konkurenčného Realu Isco.

Madrid 28. marca (TASR) - Argentínska futbalová reprezentácia bez svojej zranenej hviezdy Lionela Messiho dostala v utorňajšom prípravnom zápase od domácich Španielov poriadny debakel. "La Furia Roja" vyhrala 6:1, keď sa na štadióne Atletica Madrid zaskvel hetrikom hráč konkurenčného Realu Isco.



Skóre mohol už v úvode stretnutia otvoriť hosťujúci Gonzalo Higuain, no vo veľkej šanci zaváhal. Do vedenia tak išli v 12. minúte domáci, keď sa po presnej prihrávke Marka Asensia presadil Diego Costa. Na konci úvodnej polhodiny sa dostali Španieli do dvojgólového vedenia, keď ďalšiu presnú Asensiovu prihrávku presne zakončil Isco. "Albicelestes" dali svoj jediný gól v 39. minúte, keď sa po rohovom kope Evera Banegu hlavičkou presadil stopér Nicolas Otamendi. Krátko po zmene strán uštedrili domáci hráči Argentínčanom dva rýchle údery, keď na 4:1 zvýšili postupne Isco a Thiago Alcantara. Najväčšiu šancu Juhoameričanov v druhom polčase mal opäť Otamendi, no v 67. minúte lopta z jeho hlavy smerovala iba do žrde bránky Davida De Geu. Španieli definitívne zrazili Argentínu na kolená dvoma gólmi v rozpätí dvoch minút, keď sa v 73. minúte presadil po presnom výkope De Geu striedajúci Iago Aspas, ktorý okrem presného zásahu prihral svojim spoluhráčom na tri góly. Následne uzavrel skóre svojím tretím gólom v zápase Isco. Ten pritom nedostáva vo svojom klube toľko príležitostí, koľko by sám chcel. "V Reale nemám takú dôveru trénera, akú by som potreboval. Možno je problém vo mne a musím o ňu ešte viac bojovať," citovala Isca agentúra AP.



"Vedeli sme, že sa nesmieme nechať uniesť atmosférou. Som veľmi spokojný s hrou našich troch útočníkov v posledných dvoch zápasoch," uviedol na adresu svojich ofenzívnych hráčov tréner Španielska Julen Lopetegui.



Kouč Argentíny Jorge Sampaoli verí, že niečo podobné sa nezopakuje na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Rusku. "S loptou na kopačkách sme chceli hrať pekný futbal. Lenže v druhom polčase domáci hráči úplne ovládli hru a to sa nám na šampionáte nemôže stať."



Španieli sa na MS 2018 stretnú v základnej B-skupine s Portugalskom, Marokom a Iránom. Argentínčania budú čeliť v D-skupine Islandu, Chorvátsku a Nigérii.