Trnavský Spartak si zmluvne poistil služby šiestich odchovancov

Trnava 1. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava uzavrel zmluvy so šiestimi odchovancami. Všetkých si poistil na obdobie troch rokov.



K Rafaelovi Tavaresovi a Lukášovi Csánovi pribudli členovia tímu do 19 rokov: Ivan Mesík, Gergely Tumma, Alexander Horvát a Kristián Mihálek. Horvát a Tavares si už pripísali aj štart vo Fortuna lige.



"Viacero z nich sú už členmi hlavného mužstva. Naďalej máme záujem rozvíjať ich talent tak, aby absolvovali čo najviac tréningových jednotiek a veľa kvalitných zápasov v áčku, juniorke či mládeži FC Spartak Trnava. Do budúcna by im to pomohlo k napredovaniu," povedal generálny manažér Spartaka Marián Černý na oficiálnom klubovom webe.



Akadémia Trnavy za uplynulý rok a pol vychovala viacero talentov, ktoré prestúpili do zahraničných klubov. Sebasitan Nebyla putoval do West Hamu, Šimon Kozák do Southamptonu a Matúš Repa do Atalanty. "Vnímam veľmi pozitívne smerovanie našej akadémie. Pevne verím, že v krátkom čase sa dokončí krásny tréningový areál, kde by ďalší talentovaní futbalisti mohli rozvíjať svoj talent a nasledovať rovesníkov," dodal Černý.