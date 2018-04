SLOVNAFT CUP: Trnava chce finále, Vittek: Cesta do EL vedie cez pohár

2. zápasy semifinále SP - Slovnaft Cupu 2017/18:



streda 18. apríla



17.00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava /prvý zápas 1:1, rozhodujú P. Hrčka - E. Weiss, D. Hrčka/

17.30 MŠK Žilina - MFK Ružomberok /prvý zápas 1:2, rozhodujú Horváth - Ádám, Bobko/

Bratislava 18. apríla (TASR) - V stredu sú na programe obe semifinálové odvety 49. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/18. Výhodnú pozíciu po remíze 1:1 na pôde obhajcu trofeje Slovana Bratislava budú chcieť futbalisti Spartaka Trnava pretaviť pred svojimi fanúšikmi do postupu. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria MŠK Žilina a MFK Ružomberok, Liptáci v prvom meraní síl na svojom štadióne uspeli nad krajským rivalom 2:1.Slovan sa s Trnavou stretne už tretíkrát v priebehu apríla, pričom na konci mesiaca ešte oba tradičné kluby na seba narazia v ligovom súboji na Pasienkoch.uviedol pre klubový web útočník Slovana Róbert Vittek."Belasí" v sobotu v rámci 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy podľahli doma Trenčínu 1:3. Trnava si udržala deväťbodový náskok na čele tabuľky pred Dunajskou Stredou vďaka víťazstvu 1:0 nad Ružomberkom. Zverenci trénera Nestora El Maestra prežívajú rozprávkovú sezónu, titul majú na dosah a v hre sú o cenné double. Vo finále Slovenského pohára si "bíli andeli" zahrali naposledy v roku 2010, v Michalovciach utrpeli od Slovana debakel 0:6. Poslednú domácu pohárovú trofej získal Spartak do klubovej vitríny pred 20 rokmi. Vo finále ročníka 1997/98 zdolal 1. FC Košice 2:0, hralo sa v Bratislave.Tohtoročné vyvrcholenie SP sa uskutoční v utorok 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Víťaz Slovnaft Cupu si zabezpečí postup do Európskej ligy UEFA 2018/2019 a tiež bude hrať o česko-slovenský Superpohár, ktorého dejisko bude tento rok na Slovensku.