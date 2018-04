Futbalisti SR do 18 rokov odohrajú na budúci týždeň 2 prípravné zápasy

Nominácia SR 18 na prípravné zápasy so Slovinskom



brankári: Martin Trnovský (Slovan Bratislava), Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok)



obrancovia: Marián Pišoja (AS Trenčín), Alex Holub (MFK Ružomberok), Mário Strachan (1. FC Tatran Prešov), Lukáš Kučera (FK Senica), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Matúš Mader (MFK Karviná)



stredopoliari: Miroslav Gono (AS Trenčín), Jakub Kadák (AS Trenčín), Patrik Haramia (Slovan Bratislava), Matúš Kmeť (MFK Ružomberok), Samuel Suľa (MŠK Žilina), Denis Potoma (Slovan Bratislava), Daniel Dojčinovič (FC Nitra)



útočníci: Dominik Martišiak (FK Senica), Roland Gerebenits (MŠK Žilina), Tibor Slebodník (1. FC Tatran Prešov)



náhradníci:



brankári: Richard Ludha (Železiarne Podbrezová), Denis Chudý (AS Trenčín)



obrancovia: Jakub Párkaň (AS Trenčín), Adam Čech (Slovan Bratislava), Róbert Kóša (FC Nitra), Aurel Dávidík (Spartak Trnava)



stredopoliari: Samuel Habodasz (Slovan Bratislava), Dominik Saxa (MFK Zemplín Michalovce), Peter Terpaj (Lokomotíva Košice), Timotej Múdry (1. FC Tatran Prešov), Ján Krkoška (MŠK Žilina)



útočníci: Rastislav Švec (1. FC Tatran Prešov), Marko Kelemen (DAC 1904 Dun. Streda), Bruno Čerňanský (Slavia Praha)



realizačný tím:



Hlavný tréner: Milan Malatinský



Asistent trénera: Marek Bažík



Tréner brankárov: Tomáš Čechovič



Lekár: Jozef Mada



Masér: Matej Chrenko



Technický vedúci: Michal Vengloš

Bratislava 13. apríla (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Milan Malatinský nominoval 18-členný káder na dva prípravné zápasy v Slovinsku. Prvý je na programe v utorok 17. apríla o 17.00 h v meste Radenci, odveta sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla o 12.00 h v rovnakom dejisku.