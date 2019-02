Futbalisti SR do 21 rokov si zahrajú v príprave s Grékmi a Nórmi

Pre mladých Slovákov to bude už tretí prípravný cyklus pred štartom kvalifikácie o ME 2021 v Maďarsku a Slovinsku.

Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov čakajú v marci dva prípravné zápasy. Najskôr si 22. marca zmerajú sily s rovesníkmi z Grécka, o štyri dni neskôr nastúpia proti o rok mladším Nórom. Známe sú už aj dejiská duelov, prvý sa odohrá v Žiline a druhý v Dunajskej Strede. Informoval o tom web SFZ.



Pre mladých Slovákov to bude už tretí prípravný cyklus pred štartom kvalifikácie o ME 2021 v Maďarsku a Slovinsku. Po kempoch v Portugalsku (november 2018) a v Turecku (január 2019) sa "sokolíci" prvý raz ukážu fanúšikom v domácom prostredí. Naposledy reprezentanti do 21 rokov odohrali domáci zápas minulý rok v októbri, keď v Dunajskej Strede zdolali Estónsko 2:0. „Tešíme sa na to, že sa predstavíme doma a na marcový asociačný termín sme preferovali práve domáce prostredie. Chceli sme, aby nás opäť po niekoľkých mesiacoch mohli vidieť fanúšikovia,“ povedal pre futbalsfz.sk tréner Adrian Guľa. "V marci môžu byť ešte hracie plochy, aj vzhľadom na vrtochy počasia, otázne. My musíme nahlásiť dejisko zápasu 60 dní dopredu. Žilina a aj Dunajská Streda disponujú skvelými ihriskami a zázemím, preto sme sa rozhodli pre tieto miesta zápasov. Na oboch štadiónoch hrala dvadsaťjednotka aj v minulom roku a tak bude aj celková organizácia bezproblémovejšia,“ dodal Guľa.



Pri organizácii zápasov sa muselo prihliadať aj na niektoré požiadavky súperov. „S Grékmi sme sa dohodli bez problémov, Nóri si však zažiadali, že chcú hrať na prírodnom ihrisku. Pre nich je to už príprava na MS dvadsaťročných, ktoré organizuje Poľsko. Preto chceli, aby sa hralo čo na najpodobnejších podmienkach ako v usporiadateľskej krajine," skonštatoval lodivod SR 21 a pokračoval: "Verím, že nás ľudia prídu podporiť v hojnom počte. Robíme to predsa aj pre nich. Oba štadióny spĺňajú vysoký štandard a nás poteší, ak tribúny budú solídne zaplnené. Súperi sú atraktívni, ale najmä naši hráči sú kvalitní a oplatí sa vidieť ich výkon."