Srbsko s najvyššou prehrou od roku 2006

Ľvov 8.júna (TASR) - V šlágri B-skupiny kvalifikácie ME 2020 uštedrili futbalisti Ukrajiny výberu Srbska najvyššiu prehru za uplynulých 13 rokov. Podľa trénera hostí Mladena Krstajiča bol debakel 0:5 fackou, z ktorej si jeho tím musí vziať ponaučenie.



"Srbsko si takúto vysokú prehru nezaslúžilo. My sme však predviedli skvelú hru a sme šťastní, že sme získali tri body. Srbsko je veľmi silný súper a náš hlavný konkurent v boji o postup. V kvalifikácii je každý bod je dôležitý. Trúfam si však povedať, že s dnešným výkonom by sme dokázali zvíťaziť nad akýmkoľvek súperom," zhrnul svoje dojmy tréner Ukrajiny Andrij Ševčenko.



Srbi utrpeli najvyššiu prehru od roku 2006, keď ešte ako Srbsko a Čierna Hora v skupinovej fáze majstrovstiev sveta v Nemecku podľahli Argentíne 0:6. Za výsledok piatkového zápasu si sypal popol na hlavu tréner Krstajič:



"Dnes to skrátka nefungovalo. Je mi to veľmi ľúto, ale taký je život. Za výsledok a predvedenú hru na seba beriem plnú zodpovednosť. Ukrajina nás predčila takticky aj fyzicky. Položili nás najmä úvodné dva góly v krátkom časovom rozmedzí."



Srbi nedokázali zvíťaziť ani v jednom z úvodných duelov kvalifikácie a v tabuľke sú na priebežnom poslednom mieste. V pondelok 10. júna privítajú na domácom trávniku výber Litvy. "Na pondelkový zápas sa musíme pripraviť predovšetkým psychicky. Potrebujeme bezpodmienečne vyhrať," uzavrel Krstajič. Ukrajina, ktorá so siedmimi bodmi kraľuje celkovému poradiu B-skupiny, v pondelok vyzve Luxembursko.