Srbský útočník Tadič predĺžil zmluvu s Ajaxom

Tadič, ktorý prišiel do Amsterdamu pred rokom zo Southamptonu, získal s Ajaxom ligový titul a národný pohár a prebojoval sa s ním do semifinále Ligy majstrov.

Amsterdam 8. júla (TASR) - Srbský futbalový útočník Dušan Tadič predĺžil zmluvu s Ajaxom Amsterdam do leta 2023.



Tadič, ktorý prišiel do Amsterdamu pred rokom zo Southamptonu, získal s Ajaxom ligový titul a národný pohár a prebojoval sa s ním do semifinále Ligy majstrov. Podľa vyhlásenia klubu by mal Tadič v Ajaxe zostať pracovať aj po skončení aktívnej kariéry.