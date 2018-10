Stanovisko SFZ k tlačovej konferencii Jána Kozáka

Odstupujúci tréner Ján Kozák počas štvrtkovej (18.10.) tlačovej konferencie uviedol dôvody svojej abdikácie.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) poskytol stanovisko k názorom, ktoré odzneli na štvrtkovej tlačovej konferencii v podaní bývalého šéftrénera národného tímu Jána Kozáka.



"Po nedeľnej rezignácii trénera Jána Kozáka muselo vedenie Slovenského futbalového zväzu riešiť vzniknutú situáciu okamžite nielen pre to, že o dva dni čakal národný tím oficiálny medzištátny zápas, ale aj rešpektujúc zodpovednosť za funkčnosť reprezentácie. Aj preto prezident SFZ Ján Kováčik vyhovel prianiu Jána Kozáka usporiadať tlačovku a objasniť skutočnosti, vedúce k jeho rozhodnutiu rezignovať na funkciu reprezentačného trénera až po zápase v Štokholme. Organizácia predmetnej tlačovej konferencie a poskytnutie priestoru v sídle SFZ bolo v danej situácii logicky najvýhodnejšie významovo aj logisticky. V sídle SFZ sa oficiálne začala spolupráca s Jánom Kozákom a tam sa mala aj ukončiť. SFZ si váži viac ako päťročnú prácu Jána Kozáka s reprezentáciou Slovenska, oceňuje kvalitatívny posun, ktorý pod jeho vedením urobilo mužstvo aj jednotlivci, čo prezentoval prezident SFZ aj na spoločnej tlačovej konferencii vo štvrtok 18. októbra. Ako na mieste uviedol prezident Ján Kováčik, vždy si vážil názor Jána Kozáka, rešpektoval ho, ale nie raz sa stalo, že s jeho postojom nesúhlasil. Viaceré štvrtkové vyjadrenia Jána Kozáka boli jeho osobným stanoviskom, prezentáciou vlastných úvah, myšlienok a reakcií na situácie a udalosti, ktoré nemožno považovať za názory Slovenského futbalového zväzu. Keďže ich vopred neprekonzultoval s nikým z funkcionárov SFZ ani neavizoval smerovanie svojich výpovedí na tlačovej konferencii, nemožno ich považovať za rétoriku vedenia futbalového zväzu. Viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karol Belaník dlhodobo pracuje v prospech slovenského futbalu na klubovej aj reprezentačnej úrovni, v spolupráci s technickým riaditeľom SFZ má dôležitý podiel na vytvorení koncepcie fungovania reprezentácií, vrátane obsadenia funkcií v realizačných tímoch, ale konečným a zásadným orgánom, ktorý má na základe noriem SFZ rozhodovacie a schvaľovacie právo, je 13-členný výkonný výbor SFZ. Slovenský futbalový zväz konkrétne nesúhlasí so slovami pána Kozáka o vplyve klubu MŠK Žilina na dianie v úseku mládežníckych reprezentácií. MŠK Žilina je dlhodobo koncepčne fungujúci klub, ktorého práca s mládežou je vzorom pre ostatných, čo sa logicky odráža v počte nominovaných hráčov do jednotlivých reprezentačných tímov všetkých mládežníckych kategórií. Navyše treba spomenúť, že aj veľké množstvo reprezentantov v A-tíme pred odchodom do zahraničia pôsobilo práve v Žiline. Práve z analýzy týchto skutočností vychádzal okrem iného aj návrh na menovanie Adriana Guľu do funkcie trénera reprezentácie do 21 rokov. SFZ odmieta akýkoľvek iný vplyv kohokoľvek. Slovenský futbalový zväz si váži prácu športových novinárov a plne rešpektuje ich názory. Nie vždy sa stotožňujeme s postojmi médií, ale nikdy a nikomu nebude SFZ ako celok ani ktorýkoľvek funkcionár zo štruktúry SFZ obmedzovať právo slobodne vyjadriť vlastný názor. Dištancujeme sa od osobných invektív trénera Jána Kozáka voči konkrétnemu novinárovi z denníka Šport. SFZ chce ako doteraz aj naďalej stavať na dobrých vzťahoch so svojimi partnermi, médiami i širokou futbalovou verejnosťou ako korektný, rešpektovaný a uznávaný subjekt v celospoločenskom meradle."