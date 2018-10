Stoch si pochvaľuje atmosféru v Slavii. Reprezentovať je pre neho česť

Stochovo meno sa po vymenovaní Pavla Hapala skloňuje s návratom do národného tímu, v ktorom sa neobjavil od incidentu s extrénerom Jánom Kozákom po EURO 2016 vo Francúzsku.

Praha 30. októbra (TASR) – Slovenský futbalista Miroslav Stoch si pochvaľuje atmosféru, ktorá vládne v šatni pražskej Slavie. "Zošívaní" aj vďaka jeho dvom presným zásahom zdolali v 13. kole najvyššej českej súťaže v malom pražskom derby Duklu 4:1 a figurujú na prvom mieste tabuľky s dvojbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom Viktoriou Plzeň.



Dva presné zásahy Slavie strelil Stoch svojou slabšou ľavou nohou. "To sa mi asi ešte nikdy nepodarilo. Cítim sa v pohode. Bodujeme, vyhrávame, v kabíne je neskutočná pohoda a verím, že to udržíme čo najdlhšie," uviedol 29-ročný krídelník, ktorý v tomto ligovom ročníku nastrieľal už sedem gólov.



Stochovo meno sa po vymenovaní Pavla Hapala skloňuje s návratom do národného tímu, v ktorom sa neobjavil od incidentu s extrénerom Jánom Kozákom po EURO 2016 vo Francúzsku. "To je na trénerovi. S pánom Hapalom sme si párkrát zavolali, tento týždeň sa máme stretnúť. Porozprávame sa a bude na ňom, akú nomináciu zvolí. Nikdy som nepovedal, že nechcem reprezentovať. Keď ma tréner zavolá, budem rád. Bude mi cťou opäť nosiť slovenský dres," citoval Stocha portál idnes.cz. V najbližšom asociačnom termíne čaká Slovákov súboj Ligy národov s Ukrajinou (16. novembra o 20.45 h v Trnave) a následne prestížne derby s Českom v tejto novovytvorenej súťaži, duel je na programe 19. novembra o 20.45 h v pražskom Edene.



Dukla podala na Slavii ustráchaný výkon. "Slavia vyhrala zaslúžene, ukázala silu a dala štyri góly. Chýbalo nám sebavedomie. Vyšli sme na trávnik a nikto nechcel loptu, nebehali sme. Mali sme sotva jednu strelu na bránu, z toho nemôžeme dať gól," poznamenal 36-ročný stopér Dukly a bývalý dlhoročný slovenský reprezentant Ján Ďurica.