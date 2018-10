Striedajúci Mbappe rozhodol o triumfe PSG v Marseille: Som rozdielový

Slovenský reprezentačný obranca Tomáš Hubočan z domácej lavičky náhradníkov do stretnutia nezasiahol.

Marseille 29. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain majú na konte 11 ligových výhier z 11 duelov, čo je rekord najvyššej francúzskej súťaže. Súčasne vyrovnali rekordný zápis Tottenhamu Hotspur zo sezóny 1960/61 s takýmto počtom triumfov v sérii v piatich elitných ligových súťažiach na kontinente.



Zverenci trénera Thomasa Tuchela v nedeľu zvíťazili v šlágri kola na ihrisku Olympique Marseille 2:0, keď sa v 65. minúte presadil po troch minútach pobytu na hracej ploche Kylian Mbappe a v nadstavenom čase spečatil triumf hostí Julian Draxler. Slovenský reprezentačný obranca Tomáš Hubočan z domácej lavičky náhradníkov do stretnutia nezasiahol.



"Veľké mužstvá potrebujú rozdielových hráčov. Myslím si, že môžem plniť túto úlohu. Marseille je doma veľmi silné, v určitých fázach nám robili problémy. Hrali dobre, ale my sme vždy našli odpoveď," citovala rýchlonohého krídelníka agentúra AP. Mbappe je s desiatimi gólmi najlepší ligový strelec, pričom nastúpil iba v siedmich zápasoch.



Devätnásťročný majster sveta 2018 a Adrien Rabiot nehrali od začiatku pre disciplinárny trest, keďže prišli neskoro na predzápasovú tímovú poradu. "Museli sme pristúpiť k tomuto kroku. Pre mňa osobne to nebol najlepší deň, bolo to ťažké," uviedol Tuchel.



Parížania majú na čele tabuľky osembodový náskok pred OSC Lille. Marseille je na piatom mieste, na PSG stráca už 14 bodov.