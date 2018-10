Strohá Mourinhova tlačovka: Za krízou je veľa vecí, vieme byť lepší

Anglickému futbalovému klubu Manchester United sa nedarí a jeho tréner Jose Mourinho je pod stále väčším tlakom.

Manchester 5. októbra (TASR) - Anglickému futbalovému klubu Manchester United sa nedarí a jeho tréner Jose Mourinho je pod stále väčším tlakom. Otázkam novinárov na súčasnú formu sa nevyhol ani na piatkovej tlačovej konferencii pred víkendovým zápasom Premier League s Newcastlom United, no príliš informácií im neposkytol. Rozhovor trval iba niečo vyše troch minút a portugalský kormidelník odpovedal len na päť otázok.



"Červení diabli" prežívajú menšiu krízu, v uplynulých dvoch ligových dueloch s Wolverhamptonom a West Hamom United získali len bod, v Lige majstrov remizovali s Valenciou 0:0 a v ligovom pohári vypadli po penaltovom rozstrele s Derby. Z desiatich súťažných duelov prebiehajúceho ročníka vyhrali len štyri.



Za zlou formou je "mnoho vecí" a "dokážeme byť oveľa lepší" boli hlavné tézy brífingu, no ako byť lepší a ktoré veci sú konkrétne za štvorzápasovou sériou bez výhry a až desiatym miestom v tabuľke Premier League už tréner nespresnil. Mourinho akceptoval zodpovednosť za výkony, ale viac sa im nechcel venovať, v ďalších odpovediach sa sústredil len na najbližší zápas.



Ten čaká jeho zverencov v sobotu o 18.30 na Old Trafford s Newcastlom, za ktorý by mal v bránke nastúpiť slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Mourinho zdôraznil, že je potrebné získať všetky tri body. "Je to nesmierne dôležité," citoval ho goal.com. "Vieme, že na tom môžeme byť oveľa lepšie ako ukazuje tabuľka, a na to potrebujeme body, ktoré sme stratili najmä v predchádzajúcich dvoch zápasoch Premier League. Jeden zo šiestich je veľmi málo. Potrebujeme tieto tri body, no na druhej strane vieme, že ich potrebuje aj náš súper," uviedol.



Mourinho zároveň pochválil kormidelníka najbližšieho súpera Rafaela Beniteza. "Je to veľmi, veľmi, veľmi dobrý tréner. Jeho tím je vždy veľmi dobre organizovaný, najmä proti tímom z prvej polovice tabuľky. Dokáže výborne analyzovať kvality súpera a snaží sa ho zastaviť. Výsledky proti najlepším tímom im v tejto sezóne zatiaľ nepriniesli body, no boli veľmi tesné. Takže očakávame náročný duel," dodal.