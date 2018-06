Stuttgart získal stredopoliarov Didaviho a Castra

Tridsaťjedenročný stredopoliar Castro prišiel z Borussie Dortmund a s VfB podpísal trojročnú zmluvu.

Stuttgart 29. júna (TASR) - Nemecký futbalový prvoligista VfB Stuttgart podpísal zmluvy s duom Daniel Didavi a Gonzalo Castro a umožnil útočníkovi Danielovi Ginczekovi prestúpiť do konkurenčného Wolfsburgu.



Tridsaťjedenročný stredopoliar Castro prišiel z Borussie Dortmund a s VfB podpísal trojročnú zmluvu. Dvadsaťosemročný stredopoliar Didavi sa vrátil do Stuttgartu z Wolfsburgu, vo VfB pôsobil až do roku 2016 v juniorských tímoch. Tiež podpísal zmluvu do roku 2021. Informovala agentúra DPA.