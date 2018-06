Superpohár v Bratislave nebude 29. júna, dôvodom sú obavy o bezpečnosť

STANOVISKO SFZ K ZRUŠENIU ČESKO-SLOVENSKÉHO SUPERPOHÁRA



"Slovenský futbalový zväz rešpektuje rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ SR a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zrušení finálového zápasu o česko-slovenský Superpohár, ktorý sa mal konať dňa 29. júna 2018 o 16.30 h na štadióne Pasienky medzi ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha. Slovenský futbalový zväz chce futbalovú verejnosť uistiť, že pre organizáciu tohto stretnutia urobil maximum a bol pripravený. V spolupráci s ŠK Slovan Bratislava však Slovenský futbalový zväz vie garantovať bezpečnosť fanúšikov iba priamo v priestoroch štadióna, keďže bol zápas označený za rizikový, ale mimo priestorov štadióna bezpečnosť garantovať nevie, je to už v kompetencii polície. Termín 29. jún si odsúhlasili kluby vzhľadom na ich termínovú listinu. Keďže SFZ chcel, aby Superpohár videlo čo najviac fanúšikov nielen na štadióne, ale aj v oboch krajinách pri televíznych obrazovkách, akceptoval rozhodnutie klubov. V piatok 29. júna je totiž voľný deň na práve sa konajúcich MS vo futbale v Rusku čím sa otvorila možnosť v priamom prenose vysielať Superpohár v oboch verejnoprávnych televíziách (RTVS, ČT). Slovenský futbalový zväz vzniknutá situácia so zrušením finálového stretnutia o česko-slovenský Superpohár mrzí, no v záujme bezpečnosti a zachovania verejného poriadku v meste, rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto musí rešpektovať. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Futbalovou asociáciou Českej republiky sa bude snažiť nájsť náhradný termín, v ktorom by sa finále česko-slovenského Superpohára odohralo."

STANISKO ŠK SLOVAN K ZRUŠENIU ČESKO-SLOVENSKÉHO SUPERPOHÁRA (zdroj skslovan.com)



"Rozhodnutie o zrušení Československého Superpohára považujeme za absolútne nevhodné riešenie danej situácie. Dnes nás, podobne ako celú futbalovú verejnosť, šokovala informácia o zrušení Československého Superpohára so Slaviou Praha. Tento zápas sa mal odohrať v piatok 29. júna o 16:30 na Pasienkoch. Slovan Bratislava odmieta tvrdenia generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta, ktoré boli prezentované na dnešnom brífingu. Klub od začiatku nesúhlasil s výberom termínu a hracieho času. Zároveň sa klub nestotožnil, nestotožňuje a nikdy nebude stotožňovať so zrušením tak významného a prestížneho zápasu, akým finále Československého Superpohára nepochybne je. Dementujeme vyhlásenie p. Klimenta o tom, že klub sa stotožnil so zrušením zápasu. Zvlášť, keď komunikácia organizátora (SFZ) s nami bola nasledovná:



12.jún 11:00 Oficiálna porada k Československému poháru Zúčastnení: SFZ ako organizátor, ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha ako účastníci zápasu



Už v úvode porady zástupcovia Slavie i Slovana namietali na absolútne nevhodný termín a čas výkopu. Zástupcovia Slovana viackrát požiadali o zmenu termínu. Konkrétne na tejto porade sme navrhli termín v sobotu 30. júna o 18:00. V tomto čase je prestávka medzi zápasmi na MS vo futbale a považujeme to za určite vhodnejší termín pre fanúšikov. Tento termín nekoliduje s vysvedčením, pracovnou dobou ani dopravnou situáciou v Bratislave. Sme presvedčení, že sobotňajší termín by do hľadiska prilákal väčší počet priaznivcov a zároveň sledovanosť duelu v televízii by bola mnohonásobne vyššia. SFZ ani na základe tejto našej požiadavky nezareagoval a naďalej trval na piatkovom termíne.



15. jún 10:30 Porada na mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zúčastnení: Starosta a zástupcovia mestskej časti, zástupcovia Polície SR, zástupcovia SFZ, zástupcovia Slovana Bratislava



Dňa 15. júna sa na základe pozvania starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uskutočnilo stretnutie za účasti starostu mestskej časti, zástupcov Polície SR, zástupcov SFZ a Slovana Bratislava. Polícia poukazovala na bezpečnostné riziká vyplývajúce z rizikovosti zápasu a najmä nevhodného termínu. Zástupcovia Slovana sa na tomto stretnutí opätovne obrátili priamo na zväz a aj na základe podnetu Polície žiadali, aby SFZ stanovil v čo najkratšej dobe nový termín blízky 29. júnu. Tento opätovný podnet, ako môže celá verejnosť vidieť, však ostal bez akejkoľvek odozvy.



21. jún 13:00: Oficiálne zrušenie zápasu (len osem dní pred výkopom)

Dnes bol zápas oficiálne zrušený z dôvodu bezpečnostných rizík. Sme presvedčení, že skutočnou príčinou zrušenia zápasu je zlý termín a zlé vyhodnotenie situácie z pohľadu organizátora. SFZ ako organizátor tak prestížneho a významného podujatia, akým Československý Superpohár je, zlyhal na plnej čiare a to vo výbere termínu a hracieho času. Neakceptoval požiadavky na zmenu hracieho dňa predostreté na vyššie spomínaných stretnutiach.



Príprava klubu na Československý Superpohár



Chceme zdôrazniť, že Československý Superpohár vnímame ako mimoriadne prestížne podujatie. Federálne derby so Slaviou Praha sa na súťažnej úrovni mohlo odohrať prvýkrát od roku 1993. Na zápas sa klub dôkladne pripravoval ako po športovej, tak aj po marketingovej stránke.



Pripravili sme špeciálne dresy, určené do charitatívnej dražby na podporu bratislavského detského domova v Podunajských Biskupiciach. Oficiálny fanshop už vyrobil pamätné fanúšikovské tričká a šály s motívom tohto zápasu. V rámci projektu Futbalmania – Mladý slovanista malo na zápas prísť niekoľko stoviek detí zo základných škôl z Bratislavy a okolia. Vnímali sme vysoký záujem zo strany fanúšikov o tento zápas.



V tomto smere je šokujúce, že o zrušení zápasu sa rozhodlo osem dní pred výkopom. Mrzí nás to predovšetkým kvôli fanúšikom Slovana Bratislava, ale aj Slavie Praha. Robili sme maximum, aby sme sa vyhli tomuto nešťastnému riešeniu, avšak z našej kompetencie účastníka zápasu sme nedokázali zmeniť hrací termín. Aj napriek tomu, že nie sme organizátorom zápasu (tým je SFZ), sa fanúšikom a športovej verejnosti ospravedlňujeme.



"Veľmi ma mrzí, že situácia dospela ku tomuto nešťastnému riešeniu, za ktoré nesie zodpovednosť organizátor zápasu, teda SFZ. Od chvíle, keď sme vyhrali Slovenský pohár, sme v rámci klubu vyvíjali maximálne úsilie, aby sa Československý Superpohár odohral na dôstojnej úrovni. Konfrontáciu slovenského a českého klubového futbalu vnímame veľmi prestížne a na zápas so Slaviou sme sa veľmi tešili. Zástupcov klubu, ktorí sa zúčastnili na rokovaniach s organizátorom, som osobne poveril, aby bojovali za zmenu hracieho termínu v prospech fanúšikov. Klub neustále vyvíjal maximálne možné úsilie za zmenu termínu a na piatkovom stretnutí aj za to, aby sa zápas nezrušil. Slovan je síce v pozícii účastníka zápasu, no napriek tomu cítim povinnosť ospravedlniť sa fanúšikom nášho klubu. Vieme, že mnohí ste sa na zápas tešili, vybavili ste si voľno v práci a chceli ste znovu zažiť jedinečnú atmosféru federálneho derby. Dnes v prvom rade prehral futbal. Som veľmi zvedavý, aká bude budúcnosť tohto projektu, ktorý vznikol z fantastickej myšlienky. Bohužiaľ, už druhý ročník priniesol organizačné zlyhanie, a to vyústilo do zrušenia zápasu. Sme z toho skutočne veľmi smutní. Vnímam to ako obrovskú hanbu SFZ, ktorý nedokázal nájsť vhodný termín, počas ktorého by sa tento prestížny zápas mohol bez problémov uskutočniť. Športový úsek v súčasnosti intenzívne pracuje na tom, aby sme v tomto termíne odohrali prípravný zápas s kvalitným súperom. V štádiu riešenia je prípravný zápas s ruským tímom Zenit Petrohrad, ktorý v tom čase bude na sústredení v Salzburgu. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme fanúšikom zabezpečili bezplatný autobusový zájazd do Salzburgu. Uvedomujeme si totiž, že najviac poškodenými v tejto situácii sú práve naši fanúšikovia a vieme aj to, že veľmi túžili po zápase so Slaviou. Urobíme však všetko, čo bude v našich silách, aby sme im tento negatívny okamih aspoň čiastočne vynahradili," doplnil Ivan Kmotrík ml.

Bratislava 21. júna (TASR) - Zápas o česko-slovenský futbalový Superpohár medzi ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha sa na štadióne Pasienky v Bratislave neodohrá v pôvodnom termíne 29. júna o 16.30 h. Dôvodom je hrozba narušenia verejného poriadku zo strany radikálnych fanúšikov oboch tímov v uliciach hlavného mesta Slovenska.Podľa starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfa Kusého požiadala polícia o zrušenie tohto futbalového stretnutia.Zápas sa pravdepodobne uskutoční v priebehu jesene, alebo až na konci roka 2018.povedal generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment.