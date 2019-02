Syn monackej princeznej sa stal asistentom viceprezidenta AS Monaco

Od roku 2015 pôsobil na medzinárodnom náborovom oddelení.

Monaco 5. februára (TASR) - Louis Ducruet, syn monackej princeznej Stephanie, sa stal asistentom Vadima Vasiljeva, ktorý je viceprezident klubu najvyššej francúzskej futbalovej súťaže AS Monaco. Od roku 2015 pôsobil na medzinárodnom náborovom oddelení.



"Monaco koluje Louisovi v žilách. Má ambíciu jedného dňa viesť celý klub, preto som si ho vybral, aby so mnou spolupracoval bližšie," citovala Vasiljeva agentúra AFP. "Je to pre mňa nový krok, ktorý mi umožní vidieť, ako klub funguje, zo širšej perspektívy," dodal 26-ročný Ducruet.