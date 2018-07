Talianske kluby FC Bari a AC Cesena zbankrotovali

V predchádzajúcej sezóne pôsobil v drese Bari aj slovenský reprezentačný obranca Norbert Gyömbér.

Bari 17. júla (TASR) - Taliansky druholigový futbalový klub FC Bari vyhlásil bankrot po 110 rokoch svojej existencie. V predchádzajúcej sezóne pôsobil v jeho drese aj slovenský reprezentačný obranca Norbert Gyömbér. Rovnaký osud postretol aj AC Cesena.



FC Bari sa pokúsil zachrániť majiteľ anglického klubu Leeds United Andrea Radrizzani, ale napokon sa mu to nepodarilo. "Je to zlý deň pre celé mesto. Bolí ma to tisíckrát viac, ako akákoľvek prehra na ihrisku. Vyskúšali sme všetky možnosti, dokonca som išiel až nad rámec svojich právomocí," citovala agentúra DPA starostu mesta Bari Antonia Decara.



Futbalisti z mesta na juhovýchode Apeninského polostrova mali v sezóne 2017/18 blízko k postupu do play off o Seriu A, no v nasledujúcom ročníku budú hrať pravdepodobne iba štvrtú ligu.



AC Cesena taktiež vydala stanovisko k momentálnej situácii v klube: "Vedenie sa rozhodlo akceptovať návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý podal prokurátor."