Tarkovič odchod Kozáka prijal ako fakt: Akceptujem to. Urobím maximum

Štokholm 15. októbra (TASR) - Ako holý fakt prijal Štefan Tarkovič rezignáciu Jána Kozáka na post trénera futbalovej reprezentácie SR. Vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho poverilo vedením tímu v utorňajšom prípravnom zápase vo Švédsku a podľa jeho slov sa tejto úlohy zhostí maximálne zodpovedne.



"Vnímam to ako fakt. Jano Kozák mi včera ráno oznámil, že pri reprezentácii skončí. Bavili sme sa o tom ako ďalej. My dvaja sme sa dohodli, že budem viesť mužstvo proti Švédsku. Následne sa stretol s prezidentom, ktorý sa potom stretol so mnou a poveril ma vedením družstva," povedal v pondelok pred odletom reprezentácie do Štokholmu doterajší asistent, pre ktorého to je nezvyčajná situácia: "To sú fakty. Situácia je to pre mňa nová. Ale musím ju akceptovať. Ideme do toho."



Nad dôvodmi rozhodnutia Kozáka Tarkovič odmietol špekulovať: "Dôvod rezignácie je otázka na Jána Kozáka, možno vedenie SFZ. Ja urobím maximum, aby sme nastavili tím v pre mňa veľmi dôležitom zápase na top úroveň, a aby zápas mal parametre, ktoré chceme." Po nečakanom kroku 64-ročného už bývalého trénera Tarkovič hovoril okamžite aj s hráčmi: "Chlapcom som povedal, že treba túto situáciu akceptovať a vyrovnať sa s ňou. Život takéto situácie prináša a futbal zvlášť. Môžem len povedať, že keď pre hráča je česť reprezentovať Slovensko, tak aj pre mňa ako trénera je táto voľba česť na jednej strane. Na druhej zasa veľká zodpovednosť. Vyvinieme maximálnu snahu spolu s realizačným tímom, aby sme družstvo pripravili. Verím, že ho pripravíme tak, aby sme v zápase podali adekvátny výkon."



Poverený tréner však priznal, že ho situácia prekvapila: "Prekvapilo ma to, samozrejme. S Janom spolu pracujeme 5 a pol roka a myslím si, že dobre. Sme a verím, že aj budeme ďalej dobrí spolupracovníci a kolegovia. Rešpektujeme sa. Zaskočila ma tá správa, ale kto pozná Jána Kozáka vie, že keď sa rozhodne, to rozhodnutie je pevné a málokomu sa podarí zmeniť ho." Na otázku, či by si vedel predstaviť pokračovanie na lavičke A-tímu sa tiež vyjadril diplomaticky: "Nebudem špekulovať. Džob novinárov je pýtať sa, chápem to, môj džob je maximálne pripraviť mužstvo. Urobím maximum, čo bude v mojich silách, čo bude potom, na to bude ešte dosť priestoru na diskusiu po zápase vo Švédsku."



Najdôležitejšie teraz bude dobre nastaviť mužstvo, ktoré môže profitovať z tohto šokujúceho impulzu. "Atmosféra v tíme nie je optimálna, to si treba priznať. Prehrali sme v Lige národov dva zápasy, ktoré sme predpokladali, že ich zvládneme. Boli tesné a neboli sme v nich horší. Boli úseky hry, ktoré nám nevyšli, iné vyšli, úroveň B-divízie je veľmi vyrovnaná a každý môže vyhrať s každým. Nám sa to proti Ukrajine a ČR nepodarilo," uzavrel Tarkovič.



Vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek