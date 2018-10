Tarkovič základnú zostavu zatajil, Škrtel vidí šancu na zlepšenie

Poverený kouč na oficiálnej tlačovke pred súbojom už nechcel reagovať na otázky o Kozákovi, sústredil sa len na zápas.

Štokholm 15. októbra (TASR) - Dočasný tréner slovenských futbalistov Štefan Tarkovič bude v utorok večer čeliť náročnej výzve. Po nečakanej rezignácii Jána Kozáka nastúpia Slováci v Štokholme vo Friends Arene proti domácim so snahou vylepšiť aktuálnu atmosféru okolo národného tímu.



Poverený kouč na oficiálnej tlačovke pred súbojom už nechcel reagovať na otázky o Kozákovi, sústredil sa len na zápas. Médiám povedal, že v základnej zostave má jasno, ale neprezradil ju a hráči sa ju dozvedia až na taktickej porade. "Toto je vec, ktorú absolvujem prvýkrát. Zodpovednosť a príprava na zápas je iná. Verím, že hráči aj realizačný tím mi pomôžu. Ak k tomu pristúpime na 100 percent, dokážeme to zvládnuť," povedal na úvod 45-ročný Tarkovič.



Najbližší súper patrí do kategórie silných, čo dokázal postupom medzi top osmičku na MS. Tarkovič ho má zmapovaného a rešpektuje ho. "Švédi sa mi páčili, sledoval som všetky ich zápasy. Hrajú svoj systém, je niečím iný, hráči na hrote sú kombináciou vysokého a rýchleho hráča. Budú hrať doma, budú mať podporu. Majú dobrú organizáciu hry, nemajú veľké hviezdy, hrajú kolektívne. Musíme na to zareagovať."



V tíme je množstvo mladých hráčov, ktorí čakajú na príležitosť. Tarkovič síce neprezradil, koľko ich pošle do švédskeho ohňa, ale čo to naznačil: "Máme široký káder, môžeme skúšať hráčov v medzinárodnom zápase. Určite im chceme dať príležitosť. V základnej zostave mám jasno, ale hráči sa ju dozvedia až na taktickej porade."



Kapitán Martin Škrtel vidí zápas ako šancu napraviť renomé reprezentácie po prehrách v LN s Ukrajinou a Českom. "Samozrejme, atmosféra nie je ideálna vzhľadom k sobotňajšiemu výsledku a situácii, ktorá sa udiala včera. Ale sme profesionáli a našou úlohou je čo najlepšie sa pripraviť na zajtrajší ťažký zápas. Bude to náročné. Ešte sme nemali čas na detailný rozbor súpera, ale videli sme ich na MS. Budú hrať doma, pred svojimi fanúšikmi. Ale aj v minulosti sme už potvrdili, že keď nie sme favorit, dokážeme uhrať dobrý výsledok. Veríme, že výkonom aj výsledkom dokážeme zlepšiť náladu okolo národného tímu."



Kapitán prehovoril aj za kabínu, ktorú odchod Kozáka medzi dvoma zápasmi zaskočil: "Bolo to nečakané, až šokujúce. Tréner Kozák mal stále čo mužstvu dať a potvrdil, že bol muž na správnom mieste. Prišiel v neľahkej situácii a dokázal tím stabilizovať a zdvihnúť na vyššiu úroveň. Tlak na jeho osobu, a nielen na neho, bol veľký. Asi sa to v ňom naakumulovalo a rozhodol sa rezignovať."



