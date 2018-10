Thierry Henry by mal v Monaku nahradiť trénera Leonarda Jardima

Podľa denníka Côte d'Azur portugalského trénera Jardima, ktorý má zmluvu do júna 2020, prepustia už čoskoro.

Paríž 10. októbra (TASR) - Nástupcom Leonarda Jardima vo funkcii trénera tímu AS Monaco by sa mohol stať bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry. Uviedol to webový portál francúzskeho magazínu France Football.



"Kniežatám" sa v úvode francúzskej ligy nedarí, v tabuľke im zatiaľ patrí po 9. kolách barážová 18. pozícia. Zvíťaziť dokázali iba v prvom kole na pôde Nantes 2:3, odvtedy zaknihovali tri remízy a päť prehier. Podľa denníka Côte d'Azur portugalského trénera Jardima, ktorý má zmluvu do júna 2020, prepustia už čoskoro.