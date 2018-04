Klinsmann odmietol niekoľko trénerských ponúk, rozhodne sa až po MS

Bez angažmánu je od roku 2016, keď ho prepustili z americkej reprezentácie, ktorá sa ani so zmenou trénera neprebojovala na MS 2018.

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecký kouč Jürgen Klinsmann odmietol ponuky od viacerých účastníkov blížiacich sa futbalových majstrovstiev sveta v Rusku. Bez angažmánu je od roku 2016, keď ho prepustili z americkej reprezentácie, ktorá sa ani so zmenou trénera neprebojovala na MS 2018.



"Ponuky prišli od národných tímov, pre ktoré je úspech už účasť v základnej skupine, a to bolo málo. Pre mňa sa začínajú veľké turnaje až vo vyraďovacej fáze," citovala Klinsmanna agentúra DPA. Päťdesiattriročný kouč sa chce vrátiť k trénovaniu po šampionáte: "Som pripravený na nové výzvy. Po majstrovstvách budem mať určite niekoľko príležitostí."



Bývalý kapitán nemeckej reprezentácie by rád opäť pôsobil na jej lavičke, "National Elf" viedol v rokoch 2004 až 2006. V období 2008 až 2009 koučoval Bayern Mníchov: "Myslím si, že pre terajšieho trénera Nemecka Joachima Löwa by mohla byť zaujímavá možnosť pôsobenia v špičkovom klube. Mňa v minulosti zlanáril Bayern, a keby prišla Joachimovi ponuka z Realu Madrid či FC Barcelona, tak by to mohlo byť pre neho veľké lákadlo."