Tréner Kovač má v Bayerne pevnú pozíciu

Výkonný riaditeľ klubu dementoval špekulácie, že o Kovačovom zotrvaní rozhodne zajtrajší zápas finále Nemeckého pohára s Lipskom.

Mníchov 24. mája (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Niko Kovač sa nemusí obávať o svoju budúcnosť. Uviedol to výkonný riaditeľ klubu Karl-Heinz Rummenigge, ktorý chcel vyvrátiť fámy o nespokojnosti vedenia s prácou 47-ročného kouča.



"Jeho zotrvanie nikto nikdy nespochybnil," povedal Rummenigge pre periodikum Bild. Práve jeho považovali nemecké médiá za najhlasnejšieho Kovačovho kritika. Pomohol si k tomu vyhlásením po aprílovom triumfe Bayernu nad Dortmundom 5:0, keď upozornil, že v Mníchove nikto nemá istú svoju pozíciu.



V najnovšom rozhovore sa však predstavil v opačnom svetle a trénera pochválil za doterajšie výkony. "Niko je mladý a relatívne neskúsený kormidelník. Napriek tomu dokázal získať titul a to je v prvej sezóne na lavičke Bayernu veľký úspech."



Rummenigge zároveň dementoval špekulácie, že o Kovačovom zotrvaní rozhodne sobotný zápas finále Nemeckého pohára s Lipskom. "Iba blázon by prijímal takéto rozhodnutia na základe jediného zápasu. Súhlasí so mnou aj prezident Uli Hoeness. V mnohých veciach sa naše názory rozchádzajú, ale v otázke trénera sa zhodneme."