Tréner SR 21 Guľa hodnotí kemp kladne, v marci proti Grékom a Nórom

Veľkou komplikáciou sa ukázalo akurát počasie, ktoré v Antalyi znemožnilo absolvovať druhý prípravný duel SR 21 proti Uzbekistanu do 23 rokov.

Bratislava 16. januára (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa vyslovil spokojnosť s 10-dňovým prípravným kempom jeho zverencov v Turecku. A to aj napriek tomu, že nie všetko vyšlo hráčom a realizačnému tímu podľa predstáv. Veľkou komplikáciou sa ukázalo najmä počasie, ktoré v Antalyi znemožnilo absolvovať druhý prípravný duel SR 21 proti Uzbekistanu do 23 rokov.



"Máme za sebou výborný zraz a sme radi, že sme ho mohli absolvovať, aj keď to nebol asociačný termín. Ešte raz ďakujem klubom, že uvoľnili hráčov. Ukázali sa nám mnohé veci. Chalani boli super pripravení a hneď na úvod odmakali tréning na parádnej hracej ploche v Senci. Pre väčšinu to bol prvý tréning po dovolenkách. Makali však celých desať dní a naozaj nás potešilo, v akom boli stave," bilancoval Guľa pre oficiálny web SFZ. "Čo sa týka počasia, zažili sme prakticky všetko. Na Slovensku bol perfektný prvý deň, do druhého nás zobudila poriadna snehová prikrývka. To bola prvá mikroprekážka, ktorú museli chlapci preskočiť. Flexibilne sme to zvládli, pre nás bolo podstatné, že sme mohli do toho vstúpiť cez video a ukázali sme chalanom veci, čo sme zažili v novembri v Portugalsku," pokračoval.



Aj v Turecku čelili Slováci vrtochom počasia: "Chlapcom stále hovoríme, že sú veci, ktoré sa dajú ovplyvniť a tie, ktoré sa nedajú... Počasiu nerozkážete. Zažili sme dážď, krúpy a chvíľu aj slnko. S tým však musíte v takýchto destináciách v januári počítať. Sme však radi, že sme tu boli pokope a opäť sme sa mohli posunúť v práci ďalej. Napriek všetkému sme mali výborné plochy na tréningový proces."



V Beleku mladí Slováci zdolali juniorov Fenerbahce Istanbul 1:0. "Bol to výborný duel, v ktorom chlapci ukázali tímovosť. Bolo z nich cítiť vysoké odhodlanie a prajnosť. Všetci išli naplno a ukázalo sa, že nie je dôležitá iba partia, ktorá štartuje zápas, ale aj tá, čo ho dohráva. Videli sme v stretnutí túžbu vyhrať a ukázať sa. Stretnutie splnilo všetko, čo malo. Čierny bod je to, že sa musel zrušiť kvôli poveternostným podmienkam druhý prípravný zápas proti Uzbekistanu. Chlapcom som však hovoril, že som rád, že sme mohli privítať nových hráčov, rozšírili sme si portfólio a otestovali ich ľudia z realizačného tímu. Máme databázu o chlapcoch aj z GPS. Máme približný obraz o tom, kde sa nachádzajú technicko-takticky a fyzicky.“



Ďalší zraz má SR 21 na programe v marci. "Budeme hrať proti dvom zaujímavým súperom. Na Slovensko pricestujú Grécko a Nórsko. Druhý menovaný sa pripravuje na majstrovstvá sveta do 20 rokov. Zvažujeme ešte dejisko, ale bude to doma," uzavrel Guľa.