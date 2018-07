Tunisan Khazri posilní Saint-Etienne

Khazriho ročný hrubý príjem by sa mal pohybovať na úrovni 4 miliónov eur.

Paríž 8. júla (TASR) - Tuniský futbalový reprezentant Wahbi Khazri by sa mal stať novou posilou AS Saint-Etienne. Dvadsaťsedemročný krídelník podľa špecializovaného portálu L'Equipe podpíše s účastníkom francúzskej Ligue 1 zmluvu do júna 2022, jeho zamestnávateľ AFC Sunderland za neho zinkasuje odstupné 7 miliónov eur a ďalšie tri milióny môže získať na bonusoch. Khazriho ročný hrubý príjem by sa mal pohybovať na úrovni 4 miliónov eur. V uplynulej sezóne pôsobil rodák z korzického Ajaccia v Stade Rennes, v drese ktorého odohral 24 ligových zápasov a strelil 9 gólov.