UEFA potrestala Neymara za inzultáciu rozhodcov dištancom

PSG sa v nasledujúcej sezóne predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov, pričom Neymar by mal v prípade platnosti trestu vynechať prvé tri zo šiestich duelov.

Nyon 26. apríla (TASR) - Európska futbalová únia udelila brazílskemu útočníkovi Neymarovi trojzápasový trest v pohárovej Európe za to, že po vypadnutí Parížu Saint-Germain s Manchestrom United inzultoval videorozhodcov.



"Červení diabli" prehrali v prvom osemfinále na Old Trafford 0:2, no v odvete na francúzskej pôde dokázali otočiť a po triumfe 3:1 sa tešili z postupu. Neymar krátko po stretnutí na sociálnej sieti tvrdo zaútočil na videorozhodcov. Tí podľa neho v nadstavenom čase stretnutia v Parku princov nesprávne nariadili jedenástku pre United.



Neymar, ktorý pre zranenie sledoval duel z čestnej lóže, na instagram napísal: "Je to hanba. Do zápasu nasadia štyroch rozhodcov, ktorí nevedia nič o futbale, aby sledovali spomalené situácie. Rozhodne to nemala byť penalta." Ďalej pripojil aj nadávky.



