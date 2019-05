UEFA predstavila možné zmeny vo formátoch európskych klubových súťaží

UEFA opísala zmeny pred hlavnými predstaviteľmi Asociácie profesionálnych európskych futbalových líg (EPFL) a Európskou klubovou asociáciou (ECA).

Nyon 8. mája (TASR) - Vedenie Európskej futbalovej únie (UEFA) v stredu predstavilo víziu pre nový formát klubových súťaží a zmenu v prerozdeľovaní peňazí. Návrhy by mohli nadobudnúť platnosť v roku 2024.



UEFA opísala zmeny pred hlavnými predstaviteľmi Asociácie profesionálnych európskych futbalových líg (EPFL) a Európskou klubovou asociáciou (ECA). Obe organizácie sa svojimi nápadmi snažia ovplyvniť vízie UEFA. "Existujú určité predstavy o budúcich postupoch a propagácii nových formátov. Náš cieľ je zapojiť do klubových súťaží viac mužstiev," uviedol prezident EPFL Lars-Christer Olsson, ktorý však neprezradil viac podrobností.



Ďalšie stretnutie je na programe 17. mája v Budapešti. UEFA by mala oznámiť zmeny na budúci rok. Informáciu priniesla agentúra AP.