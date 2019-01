Útočníka Kamaru z Fulhamu suspendoval klub na neurčito

Dvadsaťtriročný futbalista bol údajne v pondelok účastníkom bitky so zamestnancom klubu v tréningových priestoroch, po ktorej ho zatkla londýnska polícia.

Londýn 23. januára (TASR) - Účastník anglickej futbalovej Premier League FC Fulham vylúčil z tímu na neurčitú dobu útočníka Aboubakara Kamaru. Dvadsaťtriročný futbalista bol údajne v pondelok účastníkom bitky so zamestnancom klubu v tréningových priestoroch, po ktorej ho zatkla londýnska polícia.



Kamara sa v rovnaký deň dostal do konfliktu aj so spoluhráčom Aleksandarom Mitrovičom počas jogy, potýčka vraj s následným incidentom nesúvisela. "Hráč má v súčasnosti zákaz zúčastniť sa všetkých klubových aktivitách," uvádza sa vo vyhlásení klubu, ktoré citovala agentúra AP. Vedenie Fulhamu chce s políciou spolupracovať na vyšetrovaní a ponúka akúkoľvek pomoc.