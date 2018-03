V derby pražských ´S´ remíza, Stoch skóroval, Štetina smutným hrdinom

V zápase použili až štyrikrát videorozhodcu.

Praha 18. marca (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch strelil svoj prvý ligový gól v drese Slavie Praha pri remíze 3:3 so Spartou v 289. derby pražských "S". V 70. minúte znížil na 1:3 a začal stíhaciu jazdu "zošívaných", ktorí po nevydarenom prvom dejstve prehrávali na Letnej rozdielom triedy.



Od úvodu boli lepší domáci a v 12. minúte sa dostali do vedenia, keď Nicolae Stanciu prestrelil z uhla hosťujúceho brankára Ondřeja Kolářa. V ďalšom priebehu hry pomohol Slavii dvakrát videorozhodca, keď po zhliadnutí videa hlavný rozhodca Pavel Královec odvolal nariadenú jedenástku po ruke hosťujúceho Jakuba Jugasa a svoj verdikt zmenil na priamy kop. Po rozohratí štandardky skóroval z opakovanej strely opäť Stanciu, no jeho gól pre ofsajd Slováka Lukáša Štetinu neplatil. Sparta sa predsa len druhého gólu dočkala, keď v 32. minúte rozohrala roh zimná posila z Anderlechtu Brusel a Slavista Tomáš Souček si dal hlavou nešťastný vlastný gól. O päť minút neskôr to boli hostia, ktorí sa tešili z presného zásahu predčasne. Jan Bořil zblízka prestrelil sparťanského brankára Florina Nitu, no po konzultácii s videom Královec správne neuznal gól pre predchádzajúci ofsajd. V závere prvého polčasu pridali domáci tretí gól, keď skóroval opäť Rumun Stanciu. "Nášmu výkonu chýbala v prvom polčase kvalita, vôbec sme neboli kompaktní. Sparta sa od začiatku lepšie pohybovala, zbierala odrazené lopty. Bolo to katastrofálnych 45 minút z našej strany. Neviem nájsť slová na to, aby som opísal náš výkon v prvom polčase. Cez prestávku sme si povedali, že druhé dejstvo musíme vyhrať za každých okolností. Verili sme, že budeme dominovať aj po kondičnej stránke," zhodnotil podľa klubovej stránky prvý polčas tréner Slavie Jindřich Trpišovský.



Po prestávke nastúpil na ihrisko úplne iná Slavia. Na hraciu plochu sa dostal aj ďalší Slovák Jakub Hromada a "zošívaní" začali svoju stíhaciu jazdu. Najskôr nevyužili svoje príležitosti Stoch a Josef Hušbauer, ale v 70. minúte sa už slovenský krídelník presadil a strelou zblízka dal svoj prvý ligový gól za Slaviu. "Bol jedným z hráčov, ktorí boli neustále aktívni, ale nemal dostatočnú podporu. Jeho gól nás naštartoval. Cením si jeho prínos, výkonnostne ide stále hore," uviedol tréner Slavie. V 78. minúte mohol o osude zápasu definitívne rozhodnúť domáci Štetina, keď center z rohu vyrazil Kolář len do hlavy slovenského stopéra, no ten nestačil loptu hlavou lepšie usmerniť a tá len tesne minula hosťujúcu bránku. V 83. minúte znížil na 2:3 hosťujúci Simon Deli a Štetina sa napokon stal smutným hrdinom derby. Jeho faul na striedajúceho Tecla potrestal vyrovnávajúcim gólom v 95. minúte z jedenástky kapitán Slavie Milan Škoda. "Po polčase si nikto z nás nepripúšťal, že by sme nevyhrali. Po zmene strán Slavii všetko vychádzalo, valilo sa na nás veľa útokov. Penalta, bohužiaľ, bola. Keď to rozhodca prerušil vedel som, že penalta bude, lebo som ho kopol. Pomoc videa pri zápasoch je určite plus, pretože výsledky budú také, aké majú byť," povedal pre portál sparta.cz Štetina a dodal. "V podstate si sa to môžeme sami. Je to stále to isté dokola. Uspokojíme sa s tým, že vedieme a potom nás to potrestá. Prestaneme hrať a nejdeme výsledku naproti."



Atraktívny zápas v mrazivom počasí pred 17.034 divákmi sa tak skončil deľbou bodov. Kouča domácich Pavla Hapala mrzela strata dvoch bodov. "Po zmene strán sa veľmi zhoršilo ihrisko a my sme sa s tým nedokázali vyrovnať. Robili sme chyby a boli sme nepresní. Slavia sa postupom čas vyrovnala s podmienkami oveľa lepšie ako my. No aj napriek tomu si myslím, že na našom výkone môžeme stavať." Pre oboch trénerov to bolo prvé veľké pražské derby.



V zápase použili až štyrikrát videorozhodcu. "Som jeho zástancom. O niektoré góly vás síce oberie, no iné vám prisúdi. Odnaučil som sa ale tešiť sa hneď po strelenom góle. Veľa sa čaká, ale niekedy sa zase tešíte dvakrát," zhodnotil Trpišovský.



Slavia je v tabuľke druhá so 42 bodmi. "Zošívaní" strácajú na lídra z Plzne šesť bodov, ten má ale ešte dva zápasy k dobru. Sparta je šiesta s 35 bodmi.