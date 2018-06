V Košiciach oživili Krajskú futbalovú ligu

Dlhodobou ambíciou projektu je účasť aj ďalších samosprávnych krajov.

Košice 7. júna (TASR) - Podpísaním Memoranda o spolupráci sa predseda Košického samosprávneho kraja a predseda Východoslovenského futbalového zväzu zaviazali k spolupráci pri projekte Krajskej futbalovej ligy - Zimnom pohári predsedu KSK. Myšlienka sa na východ Slovenska vracia po 10-tich rokoch a jej cieľom je zlepšiť možnosti zimnej prípravy pre futbalové mužstvá v kraji. Dlhodobou ambíciou projektu je účasť aj ďalších samosprávnych krajov.



"Krajská futbalová liga bude zahrnutá do rozpisu súťaží Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) na sezónu 2018/19. VsFZ rovnako ako KSK, poskytne finančné, materiálne, organizačné aj technické zabezpečenie tak, aby bola poskytnutá možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalových mužstiev na území KSK," uviedol predseda VsFZ Richard Havrilla.



Možnosť zapojiť sa do Krajskej futbalovej ligy (KFL) budú mať mužstvá z Košického samosprávneho kraja, pričom dlhodobou snahou bude rozšíriť tento projekt aj do ďalších. "Uvedomujeme si, že najmä nižšie futbalové ligy potrebujú našu podporu. Zorganizovať futbalovú súťaž stojí nemalé finančné prostriedky, nehovoriac o nevyhnutnom technickom a organizačnom zabezpečení. Vďaka pomoci kraja a VsFZ im tieto možnosti poskytneme," poznamenal predseda KSK Rastislav Trnka.