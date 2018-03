V pondelok spoznáme futbalistu roka 2017, Hamšík: Nie je to len o mne

Top 10 kandidátov na cenu Futbalista roka 2017 (abecedné poradie):



Ján Ďurica (Trabzonspor)

Marek Hamšík (SSC Neapol)

Juraj Kucka (Trabzonspor/AC Miláno)

Stanislav Lobotka (Celta Vigo/FC Nordsjaelland)

Róbert Mak (PAOK Solún/Zenit Petrohrad)

Adam Nemec (Dinamo Bukurešť)

Peter Pekarík (Hertha Berlín)

Albert Rusnák (Real Salt Lake)

Milan Škriniar (Inter Miláno/Sampdoria Janov)

Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul)



ďalšie poradie: 11. Martin Dúbravka (Sparta Praha) 34 bodov, 12. Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň) 31, 13. Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň) 24, 14. Tomáš Hubočan (Trabzonspor/Olympique Marseille) 23, 15. Vladimír Weiss (Al Gharafa) 21, 16. Ondrej Duda (Hertha Berlín) 17, 17. Boris Godál (Spartak Trnava) a Tomáš Kóňa (FC Nitra) po 5, 19. Matúš Bero (Trabzonspor) a Ján Greguš (FC Kodaň) po 4, 21. Lukáš Hroššo (FC Nitra) 2, 22. Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda) a Michal Škvarka (MŠK Žilina) po 1



Kandidáti ceny Najlepší futbalista štvrťstoročia (1993-2017)



Peter Dubovský

Marek Hamšík

Ľubomír Moravčík



ďalšie poradie: 4. Martin Škrtel 155, 5. Marek Mintál 50, 6. Dušan Tittel 45, 7. Miroslav Karhan 31, 8. Róbert Vittek 15, 9. Vladimír Kinder 5, 10. Szilárd Németh 4, 11. Róbert Tomaschek 3, 12. Miroslav König 2, 13. Vratislav Greško 1



hlasovalo 65 vybraných expertov, zástupcov médií, trénerov, doterajší tréneri reprezentácie a všetci doterajší víťazi (okrem P. Dubovského)



Kandidáti Ceny Petra Dubovského 2017



László Bénes (Borussia Mönchengladbach)

Samuel Mráz (MŠK Žilina)

Denis Vavro (FC Kodaň/MŠK Žilina)



ďalšie poradie: 4. Filip Balaj (FC Nitra), Juraj Chvátal (MŠK Žilina/Sparta Praha), Adam Jakubech (Lille/Spartak trnava), Erik Jirka (Spartak Trnava), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Nikolas Špalek (MŠK Žilina) všetci po 1 (pozn. po 1 bode dostali aj Škriniar a Lobotka, ale už nespĺňali vekový limit)



Kandidáti ankety Najlepší tréner 2017



Pavel Hapal (reprezentácia do 21 rokov)

Ján Kozák (reprezentácia A)

Adrián Guľa (MŠK Žilina)



ďalšie poradie: 4. Norbert Hrnčár (MFK Ružomberok) a Martin Ševela (AS Trenčín/Slovan Bratislava) po 11, 6. Nestor El Maestro (Spartak Trnava) 7, 7. Ivan Galád (FC Nitra) a Vladimír Weiss (reprezentácia Gruzínska) po 4, 9. Juraj Jarábek (ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Miroslav Karhan (Spartak Trnava) a Csaba László (DAC Dunajská Streda) po 1



Kandidátky ankety Najlepšia futbalistka 2017



Alexandra Bíroová (SKN St. Pölten)

Mária Mikolajová (Partizán Bardejov)

Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov)



Najlepší hráč Fortuna ligy 2017



1. Michal Škvarka (MŠK Žilina) 52

2. Jakub Mareš (Slovan Bratislava) 28

3. Rangelo Janga (AS Trenčín) 19



ďalšie poradie: 4. Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda) 15, 5. Erik Daniel MFK Ružomberok) 14, 6. Godál 12, 7. Filip Hlohovský (MŠK Žilina) 11, 8. Lukáš Hroššo (FC Nitra) a Achraf el Mahdioui (AS Trenčín) po 7, 10. Ivan Diaz (MŠK Žilina) 6, 11. Tomáš Kóňa (FC Nitra) a Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda) po 5, 13. Marin Ljubičič (Dac Dunajská Streda) 4, 14. Zsolt Kalmár (DAC Dáunajská Streda) 3



Celkovo bodovalo 24 hráčov.



Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka SR, Cena Jána Popluhára:



rok 1993: Peter Dubovský

rok 1994: Vladimír Kinder

rok 1995: Dušan Tittel

rok 1996: Dušan Tittel

rok 1997: Dušan Tittel

rok 1998: Jozef Majoroš

rok 1999: Vladimír Labant

rok 2000: Szilárd Németh

rok 2001: Ľubomír Moravčík

rok 2002: Miroslav Karhan

rok 2003: Vladimír Janočko

rok 2004: Marek Mintál

rok 2005: Marek Mintál

rok 2006: Róbert Vittek

rok 2007: Martin Škrtel

rok 2008: Martin Škrtel

rok 2009: Marek Hamšík

rok 2010: Marek Hamšík

rok 2011: Martin Škrtel

rok 2012: Martin Škrtel

rok 2013: Marek Hamšík

rok 2014: Marek Hamšík

rok 2015: Marek Hamšík

rok 2016: Marek Hamšík



Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka do 21 rokov, Cena Petra Dubovského:



rok 2000: Ľubomír Meszároš

rok 2001: Róbert Vittek

rok 2002: Róbert Vittek

rok 2003: Roland Števko

rok 2004: Milan Ivana

rok 2005: Martin Škrtel

rok 2006: Dušan Švento

rok 2007: Marek Hamšík

rok 2008: Marek Hamšík

rok 2009: Miroslav Stoch

rok 2010: Miroslav Stoch

rok 2011: Róbert Mak

rok 2012: Róbert Mak

rok 2013: Norbert Gyömbér

rok 2014: Ondrej Duda

rok 2015: Matúš Bero

rok 2016: Milan Škriniar

Bratislava 19. marca (TASR) - Výsledky 25. ročníka tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2017 vyhlásia v pondelok 19. marca v Hoteli Senec v Senci.Na vyhlasovaní by mali byť všetci ocenení, keďže Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú laureáti tesne pred odletom na medzinárodný turnaj Kings Cup v thajskom Bangkoku.Medzi desiatimi kandidátmi na víťaza ankety figurujú opäť výlučne legionári. To sa stalo už siedmykrát v histórii ankety. V abecednom poradí sú nimi: Ján Ďurica (Trabzonspor), Marek Hamšík (SSC Neapol), Juraj Kucka (Trabzonspor/AC Miláno), Stanislav Lobotka (Celta Vigo/FC Nordsjaelland), Róbert Mak (PAOK Solún/Zenit Petrohrad), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Milan Škriniar (Inter Miláno/Sampdoria Janov), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul).povedal na tlačovej konferencii hlavný organizátor ankety Michal Zeman, redaktor denníka Pravda.Minulý rok získal trofej J. Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, stredopoliar Marek Hamšík z talianskeho SSC Neapol. Bol to pre neho štvrtý triumf za sebou. Hamšík v tradičnom mikrosúboji zdolal reprezentačného kapitána Martina Škrtela. Tridsaťročný špílmacher sa tešil po rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016 z celkovo šiesteho triumfu a aj teraz je horúcim favoritom ankety.povedal v rozhovore pre web SFZ Hamšík, ktorému tradične okrem Martina Škrtela budú tento raz robiť konkurenciu aj ďalší reprezentační spoluhráči.dodal Zeman.Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov si prevezme jeden z trojice László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Samuel Mráz (MŠK Žilina), Denis Vavro (FC Kodaň/MŠK Žilina).V roku významných jubileí sa vyhlási aj Najlepší futbalista štvrťstoročia SR (1993-2017). Bude ním niekto z tria Peter Dubovský, Marek Hamšík a Ľubomír Moravčík.dodal Zeman.Vyhlásenie ankety bude o 17.00 hod v Senci, široká verejnosť si ho môže pozrieť v TV Joj večer (20.00). Vtedy už bude družina reprezentačného trénera na ceste do Thajska, kde v semifinále turnaja bude čeliť Spojeným arabským emirátom (štvrtok 22. marca).povedal prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý si ale nechal tip pre víťaza pre seba:dodal prvý muž SFZ.Vyhlasovať sa okrem dvoch hlavných kategórii budú aj ďalšie ankety. Len v jednej z nich už je známe meno víťaza, najlepším hráčom Fortuna ligy za rok 2017 sa stal kapitán Žiliny Michal Škvarka, ktorý na tróne nahradil bývalého Žilinčana Filipa Hlohovského. Dostal 52 hlasov. Škvarka sa dostal pred druhého bývalého hráča Slovana Bratislava Jakuba Mareša (28), resp. tretieho Rangela Jangu (19), ktorý už tiež odišiel z AS Trenčín.Najlepšou futbalistkou roka 2016 bude jedna z tria obhajkyňa Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov), Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten) a Mária Mikolajová (Partizán Bardejov). Najlepším trénerom roka bude jeden z tria Pavel Hapal (kouč SR 21), Ján Kozák (tréner SR) a Adrián Guľa (kormidelník MŠK Žilina). Tí o túto poctu súperili aj pred rokom a obhájil ju Ján Kozák.