Valencia je na odchode z Manchestru United, De Gea žiada viac peňazí

Ekvádorského krídelníka Valenciu vymenovali v lete za kapitána mužstva, na Old Trafforde pôsobí desiaty rok.

Manchester 1. marca (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United po sezóne zrejme opustí Antonio Valencia. Ekvádorského krídelníka vymenovali v lete za kapitána mužstva, na Old Trafford pôsobí desiaty rok.



"Antonio má za sebou fantastickú kariéru, je jeden z mála v kabíne, ktorý získal titul v Premier League," povedal tréner United Ole Gunnar Solskjaer podľa agentúry AP.



V inej situácii je David de Gea. Španielsky brankár patrí k oporám Manchestru, obe strany však majú problém dohodnúť sa na novom kontrakte. Súčasný platí do leta 2020. Britské médiá priniesli informáciu, že De Gea je ochotný podpísať novú zmluvu iba v prípade, ak sa stane najlepšie plateným hráčom mužstva. Tým je momentálne Čiľan Alexis Sanchez.



"Vlastne to nie je v mojich rukách, ale viem, že klub i De Gea vedú dialóg. Patrí k našim najlepších hráčom od svojho príchodu. Verím, že sa spraví všetko pre jeho zotrvanie," citovala Solskjaera agentúra AFP.