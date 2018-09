Varga strieda Tótha pro kormidle futbalistov Banskej Bystrice

Vedenie klubu zo Štiavničiek pristúpilo k zmene na poste šéfa realizačného tímu po sérii štyroch prehier.

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) - Novým trénerom druholigového futbalového klubu MFK Banská Bystrica sa stal Stanislav Varga. Vedenie klubu zo Štiavničiek pristúpilo k zmene na poste šéfa realizačného tímu po sérii štyroch prehier, ktoré sa stali osudné pre doterajšieho lodivoda Dušana Tótha.



"Čo sa týka odchodu Dušana Tótha, išlo aj o impulz z jeho strany. Záležalo mu na tom, aby A-mužstvo napredovalo, no my sme ho nechceli stratiť. Bude teda naďalej pôsobiť pri mládeži v štruktúrach nášho klubu. Zároveň sme mali pohovor s hráčmi. Hlavne od posíl, ktoré prišli do Banskej Bystrice, sme očakávali viac. Musia si aj samotní hráči uvedomiť, že takto to ďalej nemôže ísť," uviedol pre portál bystricoviny.sk športový manažér MFK Dukla Milan Smädo.



Varga ako hráč pôsobil v Bardejove, Prešove či v Slovane Bratislava. V zahraničí hrával v Sunderlande, West Bromwich Albion, Celticu Glasgow a Burnley. Slovenský národný dres si obliekol v 54 stretnutiach. "Pevne veríme, že nový tréner prispeje k zlepšeniu hry a hlavne k zisku bodov, ktoré sú potrebné v tejto náročnej druholigovej súťaži. Chceme, aby sa futbalom banskobystrickí fanúšikovia bavili a nie trápili," dodal Smädo.



Banskej Bystrici patrí po desiatom kole 12. priečka v tabuľke II. ligy, v sobotu sa predstaví v Bardejove.