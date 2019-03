Vaščák po odchode z Michaloviec zamieril do druholigovej B. Bystrice

Tridsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar sa po zimnom konci v Michalovciach venoval najmä svojim povinnostiam v Únii futbalových profesionálov, v ktorej je jedným z troch štatutárov.

Banská Bystrica 8. marca (TASR) - Skúsený slovenský futbalista Blažej Vaščák si po decembrovom odchode z fortunaligového MFK Zemplín Michalovce našiel nový angažmán. Podľa webu michalovského klubu sa dohodol na spolupráci do konca ročníka s druholigovým nováčikom MFK Dukla Banská Bystrica.



Tridsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar sa po zimnom konci v Michalovciach venoval najmä svojim povinnostiam v Únii futbalových profesionálov, v ktorej je jedným z troch štatutárov (vykonáva funkciu hospodára). Popritom sa pripravoval individuálne, párkrát si zatrénoval aj s bývalými spoluhráčmi z Michaloviec a čakal na vhodnú ponuku. Tá prišla v polovici februára, keď sa mu ozval tréner Banskej Bystrice Stanislav Varga. "Predostrel mi svoje predstavy a povedal, že ma chce do mužstva. To pre mňa bolo najdôležitejšie. Som v štádiu, že chcem ešte pokračovať a necítim sa na to, aby som mal vešať kopačky na klinec. Zdravotne sa cítim dobre a futbal mi už aj chýbal. Klub pristal na moje podmienky, tak mu pomôžem do konca sezóny," uviedol Vaščák.



Ponuka z Dukly nebola jediná, ozvali sa mu aj iní záujemcovia, ale na tú banskobystrickú prikývol aj kvôli rodine. "V decembri sa mi narodil synček, preto som neplánoval ísť niekam ďaleko, vonkoncom už nie do zahraničia. Nejaké náznaky boli aj z nižších súťaží či z vonku, ale nič ma nezaujalo. Z Banskej Bystrice do Košíc, kde bývam s rodinkou, to nie je zas až tak ďaleko, takže domov môžem v rámci možností pribehnúť aj počas týždňa," dodal pre webstránku MFK Zemplín Vaščák, ktorý si v minulosti zahral aj v prestížnej Lige majstrov v drese Artmedie Petržalka. Klub zo Štiavničiek čaká v jarnej časti boj o udržanie sa, pretože v druholigovej tabuľke figuruje na 11. mieste iba s trojbodovým náskokom pred Lipanmi, ktoré sú prvé v pásme zostupu.