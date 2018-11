Vávro po víťazstve FC Kodaň nad Bröndby: Bol to duel európskej úrovne

Po skončení stretnutia sa začali na štadióne rivala veľké oslavy. Počas nich sa na Vávrovom chrbte ocitol aj Greguš.

Kodaň 5. novembra (TASR) - Futbalisti FC Kodaň zvíťazili v prestížnom dueli dánskej ligy na pôde Bröndby 1:0 a zostávajú vládcami hlavného mesta. Cenný triumf v mestskom derby si vychutnali aj dvaja slovenskí legionári. Obranca Denis Vávro absolvoval celý zápas, stredopoliar Ján Greguš hral do 68. minúty.



"Vyhrali sme na štadióne mestského rivala gólom z posledných sekúnd. Paráda, nádhera. Bol to duel európskej úrovne. Hralo sa vo vysokom tempe. Mali sme šance, ale nie a nie dať gól. Nakoniec sa nám to podarilo v nadstavenom čase,” povedal pre stránku svojej zastupiteľskej agentúry csm-agency.sk Vávro, ktorý patril k najlepším hráčom na ihrisku.



Po skončení stretnutia sa začali na štadióne rivala veľké oslavy. Počas nich sa na Vávrovom chrbte ocitol aj Greguš. "Užili sme si to s našimi fanúšikmi. Vybláznili sme sa. V nedeľu sme si ešte užívali veľké víťazstvo, no od pondelka máme pred očami štvrtkový dôležitý duel Európskej ligy v Prahe proti Slavii,” dodal Vávro.