Vedenie Bayernu kritizuje zachádzanie Löwa s hráčmi

Mníchov 6. marca (TASR) - Funkcionári Bayernu Mníchov kritizujú okolnosti rozhodnutia trénera nemeckej futbalovej reprezentácie Joachima Löwa o vyradení Thomasa Müllera, Matsa Hummelsa a Jeromea Boatenga z kádra.



"Športové rozhodnutia sa nekomentujú, no načasovanie a oznámenie rozhodnutia hráčom a verejnosti v nás vyvoláva otázky. Predchádzajúci zápas reprezentácie sa uskutočnil 19. novembra 2018. To, že sa to hráči a verejnosť dozvedeli o tri a pol mesiaca neskôr, bezprostredne pred dôležitými zápasmi Bayernu, nás irituje," citovala agentúra DPA z vyhlásenia podpísaného okrem iných šéfom predstavenstva Bayernu Karlom-Heinzom Rummeniggem.



Löw oznámil hráčom Bayernu ich koniec v národnom výbere v osobnom rozhovore. Podľa vedenia Bavorov bola jeho utorňajšia návšteva Mníchova neočakávaná.